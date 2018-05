Klaus Kleinfeld: Der ehemalige Siemens-Chef musste im April seinen Posten als CEO des US-Metallkonzerns Arconic räumen. Kleinfeld hatte zuvor einen Brief an Elliott geschrieben, der vor süffisanter Häme vor allem gegen Singer strotzt. Der Hedgefonds hatte seit Monaten einen Umbau des Führungsgremiums gefordert. Doch mit dem Brief hat sich Kleinfeld selbst ins Abseits befördert. Inzwischen hat sich der Deutsche gütlich mit Arconic geeinigt und kann unbelastet eine neue Karriere starten: als Manager eines Megaprojekts in Saudi-Arabien.