Gerüchte um Takata-Insolvenz Takata-Aktie verliert binnen einer Woche 56 Prozent

Zur Großbildansicht Getty Images Das Airbag-Desaster, das nicht endet: Der angeschlagene japanische Autozulieferer Takata muss jetzt auch noch mit Insolvenz-Gerüchten kämpfen

Die Gerüchte um eine Insolvenz lassen die Aktie des angeschlagenen Airbag-Herstellers Takata immer weiter abstürzen. Am Montag verlor das Papier erneut knapp 18 Prozent an Wert. An der Börse in Tokio hatte die Aktie den Handelstag mit einem Verlust von 100 Yen beendet. Das war das maximal erlaubte Tagesminus. Bereits am Donnerstag und am Freitag hatte das Papier diese Schwelle erreicht.

Der Montag war der sechste Handelstag in Folge, an dem die Takata-Aktie an Wert verlor. Binnen einen Woche belief sich das Minus auf insgesamt 56 Prozent Börsen-Chart zeigen. Am Montag konnte der Handel mit Takata-Aktien nicht mehr ordnungsgemäß abgewickelt werden - es gab zu viele Aufträge. Der Kurs des Papiers konnte erst bei Handelsschluss wieder angezeigt werden.

Der Börsenbetreiber Tokyo Stock Exchange kündigte an, das Tageslimit am Dienstag heraufzusetzen. Dann soll ein Absturz um 160 Yen möglich sein. Für die Takata-Aktie wäre das ein Minus von 34 Prozent.

Hintergrund des Preisverfalls sind Medienberichte, wonach zwei mögliche Käufer von Takata für das Unternehmen Gläubigerschutz beantragen und es so sanieren wollen. Bei den Interessenten handelt es sich um Autoliv aus Schweden und ein Konsortium unter Führung des US-Unternehmens Key Safety Systems, das sich in chinesischer Hand befindet.

Takata prüft seit mehreren Monaten Übernahmeangebote. Das Unternehmen kämpft seit fast drei Jahren mit Explosionen von Airbags. Mindestens 15 Todesfälle weltweit werden mit den Airbag-Problemen in Verbindung gebracht. Kunden von Takata mussten rund 100 Millionen Fahrzeuge zurückrufen, die meisten davon in den USA.

In der zweiten Januar-Woche hatte sich der japanische Autozulieferer mit der US-Justiz auf einen Vergleich im Streit um defekte Airbags auf eine Strafe von 1,0 Milliarden Dollar geeinigt. Zudem wurden Strafanzeigen gegen drei Manager gestellt.

rei/afp

Nachrichtenticker