Gläubiger sollen Restrukturierung zustimmen Showdown bei Steinhoff - Rettungsplan muss in 8 Tagen stehen

Der wegen eines Bilanzskandals schwer angeschlagene Möbelkonzern Steinhoff will seinen Rettungsversuch in trockene Tücher bringen. Es sei ein Verfahren gestartet worden, um die Zustimmung der Gläubiger zu einem Restrukturierungsplan zu erhalten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Diese müsse bis zum 20. Juli vorliegen.

Zuletzt hatten Ende Juni bereits wichtige Gläubiger zugestimmt, den Restrukturierungsprozess bis zu diesem Datum unterstützend zu begleiten und damit eine Verlängerung des Verfahrens ermöglicht. Mit einigen Gläubigern hat sich das Unternehmen früheren Angaben zufolge bereits auf wichtige Punkte des Sanierungsplans geeinigt.

la/dpa