Die im MDax Börsen-Chart zeigen notierten Aktien von Osram Börsen-Chart zeigen haben am Montag die am Freitag begonnene Stabilisierung fortgesetzt. Die nach wiederholten Gewinnwarnungen schwer angeschlagenen Papiere kletterten am Montag um bis zu 6,8 Prozent auf 32,76 Euro. Am Freitag waren sie zunächst auf den tiefsten Stand seit November 2014 abgesackt, hatten sich im weiteren Handelsverlauf aber wieder ins Plus vorgearbeitet.

Grund für den Kursanstieg ist offenbar ein Interview von Osram-Chef Olaf Berlien mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". In dem Gespräch sagte Berlien, die Gespräche mit den Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle Group über eine Übernahme des Lichtspezialisten kommen gut voran. Ob es zu einem Abschied von der Börse komme, sei aber noch nicht klar.

Mitte Februar ist bekanntgeworden, dass Osram mit den beiden Beteiligungsgesellschaften über eine Übernahme spricht. Der Lichttechnik-Spezialist musste kürzlich erneut seine Geschäftsprognosen zurücknehmen und begründete dies mit einer anhaltenden Marktschwäche der Automobilindustrie.

mg/rtr, dpa-afx