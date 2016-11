Wer ist der Coolste im Techno-Land? Microsoft stiehlt Apple die Show - auch an der Börse

Jahrelang war Apple in Sachen technischer Innovationen das Maß aller Dinge. Doch nun kommt Microsoft zurück aus der Versenkung und zieht vorbei - das haben auch Investoren bereits bemerkt.

Schlichte Kleidung, asketische Erscheinung - selbst die Frisur stimmt. Aufmerksame Beobachter ahnen es schon lange: Der neue Steve Jobs arbeitet nicht bei Apple Börsen-Chart zeigen, sondern bei Microsoft Börsen-Chart zeigen. Seit einiger Zeit macht die Erkenntnis auch in der Fachwelt die Runde: Mit Satya Nadella an der Spitze lässt der IT-Dinosaurier den lange Zeit so innovativen iPhone-Konzern, heute geleitet vom Jobs-Nachfolger Tim Cook, immer häufiger alt aussehen.

"Microsoft ist jetzt offiziell innovativer als Apple", schrieb kürzlich der amerikanische "Business Insider". Und auch das US-Tech-Portal "The verge" beobachtet, wie sich beide Firmen neu positionieren: Microsoft dränge in den kreativen Markt, während Apple mehr und mehr zum Mainstream werde.

Der Börse ist die Wachablösung nicht entgangen: Dort hat die Microsoft-Aktie das Papier der Konkurrenz aus Cupertino in Kalifornien zuletzt klar outperformt.

Jahrelang stürmte die Apple-Aktie aufwärts, getrieben durch Produktinnovationen wie den iPod oder das iPhone und immer neue Rekordergebnisse. So wurde Apple mit einem Börsenwert von mehr als 600 Milliarden Dollar zum wertvollsten Unternehmen der Welt.

In letzter Zeit ist Tim Cook und seinen Leuten jedoch die Puste ausgegangen. Der Umsatz ist erstmals seit Jahren rückläufig, der Gewinn eingebrochen. Auf das nächste große Ding in der Produktpalette warten die Apple-Fans schon lange vergeblich.

Die Folge: Auf Sicht der zurückliegenden fünf Jahre verzeichnet die Apple-Aktie zwar immer noch ein Plus von rund 100 Prozent. In den vergangenen zwölf Monaten jedoch liegt das Papier mit mehr als 2 Prozent im Minus. Ein Verlust, der auch durch die Dividendenzahlung von knapp zwei Dollar je Anteilschein Anfang dieses Jahres kaum ausgeglichen wurde.

Ganz anders sieht es bei Microsoft aus: Der von Bill Gates gegründete Konzern, der mit dem PC-Betriebssystem "Windows" groß geworden war, schien sich aus der Weltspitze in Sachen Fortschritt und Innovation bereits abgemeldet zu haben. Unter Firmenchef Nadella hat sich das jedoch wieder geändert.

