Aktien von Metro und Ceconomy gefragt Haniel-Ausstiegspläne beflügeln Metro und Ceconomy

Zur Großbildansicht REUTERS Metro: Haniel-Ära vor dem Ende

Kursrally nach Ausstiegsplänen: Aktien des Handelskonzerns Metro Börsen-Chart zeigen und Papiere von Ceconomy haben am Montag deutliche Gewinne verbucht. Für die Papiere des Handelskonzerns ging es auf der Plattform Tradegate um 5,5 Prozent aufwärts, und für die Papiere des Elektronikhändlers und Großaktionärs um 3 Prozent.

Am Wochenende wurde bekannt, dass der Duisburger Familienkonzern Haniel womöglich vor dem Ausstieg bei der Metro steht. In einem ersten Schritt werden 7,3 Prozent an die EP Global Commerce GmbH (EPGC) verkauft, für seine restlichen 15,2 Prozent hat Haniel EPGC eine Kaufoption eingeräumt.

"Damit endet eine Ära", sagte ein Händler mit Blick auf die lange Historie zwischen Haniel und Metro. "Für Metro öffnet sich die Tür für neue Chancen."

Auch die aus der Aufspaltung des alten Metro-Konzerns hervor gegangene Ceconomy verhandelt derweil mit einem möglichen Käufer über ihren 10-prozentigen Metro-Anteil. Dies teilten die Düsseldorfer am Montagmorgen mit.

la/dpa/reuters