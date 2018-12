Im Wettrennen an die Börse ist der Fahrdienstvermittler Lyft seinem ungleich größeren Konkurrenten Uber jetzt einen Schritt voraus. Lyft hat erste Unterlagen für einen IPO bei der Börsenaufsicht eingereicht. Banken schätzen den Wert von Lyft auf mindestens 18 Milliarden Dollar. 2019 dürfte aber noch ein dritter Mitfahrdienst an die Börse streben.

Wer schafft zuerst den Sprung an die Börse? Im Wettlauf der größten Mitfahrdienste in den USA ist Lyft seinem Konkurrenten Uber jetzt einen Schritt voraus. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg reichte das Unternehmen jetzt erste geheime Unterlagen für Aktienplatzierung ein.

Weder zum möglichen Volumen noch zur etwaigen Preisspanne der Aktien wollte sich Lyft äußern. Zuerst müsse US-Börsenaufsicht die Papiere prüfen. Dem Bericht zufolge hat Lyft JPMorgan Chase, Credit Suisse und Jefferies Financial zur Vorbereitung des Börsengang ins Boot geholt. Nach Gesprächen mit potentiellen Investoren schätzten die Banken den Wert von Lyft auf 18 bis 30 Milliarden Dollar.

Die hohe Verluste schreibenden Mitfahrdienste gelten derzeit als heiße und gefährliche Wette zugleich. So hatten unlängst Goldman Sachs und Morgan Stanley Ubers Wert auf enorme 120 Milliarden Dollar geschätzt - natürlich auch in der Hoffnung, bei einem IPO-Mandat kräftig mit abzukassieren.

Gleichwohl haben bereits investierte Kapitalgeber ein großes Interesse an einem Börsengang. Uber und Lyft haben in den vergangenen Jahren Abermilliarden Dollar Risikokapital eingeworben. 2019 dürfte für beide das Jahr der Wahrheit werden: Einem Bloomberg-Bericht vom Oktober zufolge streben Uber und Lyft jeweils im ersten Halbjahr einen Börsengang an. Auch Yandex.Taxi, Russlands größter Mitfahranbieter, will 2019 an die Börse.

Die wichtigsten Player Uber Der kalifornische Technologie-Konzern Uber ist der weltweit größte Vermittler von privat durchgeführten Fahrten. Im Heimatland USA brauchen Uber-Fahrer keine Lizenz - sie fahren den Kunden in der Regel auch in ihrem eigenen Auto von A nach B. Die Tarife werden von Uber festgelegt und die Fahrkosten digital abgerechnet. Neben dem klassischen Fahrdienst bietet Uber heute auch Essenslieferdienste oder Leihfahrräder an. Das sogenannte Personenbeförderungsgesetz, das unter anderem Lizenzvorgaben regelt, hat es dem Ride-Hailing-Anbieter bislang schwergemacht, in Deutschland Fuß zu fassen. Mit Konzepten, die auf lizensierte Fahrer setzen, ist Uber aktuell in München und Berlin aktiv. Didi Uber-Konkurrent Nummer eins - im Jahr 2017 gelang es Didi sogar, Uber aus dem chinesischen Heimatmarkt zu verdrängen und das China-Geschäft des US-Fahrdienstvermittlers zu übernehmen. Auch in Australien, Japan und Brasilien ist Didi präsent, nach eigenen Angaben hat der chinesische Ride-Hailing-Anbieter rund 550 Millionen Kunden weltweit. Aufgrund der strengen Regulierungen hat Didi bislang keine Ambitionen gezeigt, auf den deutschen Markt zu stoßen. Moia Die Volkswagen-Tochter Moia hat ihren Sitz in Berlin und setzt auf kleine Busse, um Passagiere zu befördern. Die Fahrt wird über eine App bestellt, das Moia-Shuttle holt den Kunden ab. So weit, so gewöhnlich. Dann kommt das Pooling-Prinzip ins Spiel: in der Regel teilt man sich die Fahrt mit anderen, die eine ähnliche Strecke fahren wollen. Die Mitfahrer befinden sich schon im Fahrzeug, wenn man selbst zusteigt, oder sie stoßen im Lauf der Fahrt dazu. Möglich macht das ein Algorithmus, der die Beförderungswünsche zusammenbringt, die Route errechnet und dem Fahrer in Echtzeit sagt, wo er lang muss. Bislang fahren die Moia-Busse in Hannover, ab 2019 auch in Hamburg. Car2go Der Car-Sharing-Anbieter aus dem Hause Daimler ist der weltweite Marktführer und heute in 24 Städten aktiv. Car2go setzt auf free-floating Car-Sharing - die Fahrzeuge sind also frei über das gesamte Geschäftsgebiet verteilt und nicht an festgelegten Verleihstationen positioniert. Im Jahr 2017 wurden Autos von Car2go mehr als 24 Millionen Mal von Kunden angemietet. In Deutschland ist Car2go in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart vertreten. Lyft Der Fahrdienstvermittler Lyft gilt in den USA als größter Konkurrent von Uber. In etwa 300 US-Städten ist Lyft aktiv und vermittelt heute mehr als eine Million Fahrten täglich. Seit 2017 fordert der kalifornische On-Demand-Anbieter auch in Kanada den Mitbewerber Uber heraus. In Deutschland ist Lyft nur bedingt aktiv. Zwar hat das Unternehmen seit Anfang des Jahres einen Standort in München - der hat allerdings nichts mit einer Expansion des eigentlichen Geschäftsbereichs zu tun, sondern dient ausschließlich als Technologie-Zentrum. BlaBlaCar Die Online-Mitfahrzentrale BlaBlaCar ist Weltmarktführer im Bereich Langstrecken-Car-Pooling - aktiv ist der französische Konzern in 22 Ländern. Benutzer, die von einer Stadt in die andere wollen, können anderen Mitgliedern eine Fahrt in ihrem Auto anbieten oder selbst nach einer Mitfahrgelegenheit suchen. BlaBlaCar streicht für die Vermittlung eine Provision ein. An einem durchschnittlichen Wochenende finden über die Bundesrepublik verteilt mehr als 35.000 Fahrten statt. Im Jahr 2017 haben Mitfahrer in Deutschland insgesamt 796 Millionen Kilometer mit BlaBlaCar zurückgelegt. DriveNow Die BMW-Tochter setzt ebenfalls wie der direkte Konkurrent Car2go auf free-floating Car-Sharing. DriveNow wurde im Jahr 2011 in München eingeführt, heute ist das Unternehmen in 14 Städten präsent, darunter befinden sich fünf deutsche. Im Jahr 2017 hatte DriveNow weltweit 1,03 Millionen Kunden und ist damit die weltweite Nummer zwei im Bereich des stationsungebundenen Car-Sharings. Tesloop Die etwas andere Mitfahrgelegenheit. Tesloop aus dem Hause Tesla ist eine Mischung aus Ride-Hailing und Car-Pooling. Bestellt wird eine Fahrt von A nach B, gut möglich ist aber, dass entlang der Strecke weitere Passagiere zusteigen. Sowohl Start- als auch Zielort müssen zentral gelegen sein, außerdem muss die Fahrt im Voraus gebucht werden - im Vergleich zu anderen Ride-Hailing-Unternehmen bietet Tesloop keinen On-Demand-Service an. Noch gibt es den Tesla-Fahrdienst nur in den USA. Gett Das aus Israel stammende Ride-Hailing-Unternehmen setzt auf ein ähnliches Prinzip wie die Konkurrenten Uber, Didi und Lyft - bestellen, fahren, bezahlen. Alles Organisatorische läuft digital ab. Der Unterschied zu den anderen Anbietern: Bei Gett werden nur Fahrer eingesetzt, die eine offizielle Lizenz zur Personenförderung besitzen. Aktuell ist der israelische Konzern in 120 Städten aktiv, darunter befindet sich aber bislang keine einzige deutsche. Flinkster Flinkster ist ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn und ist deutscher Marktführer, was stationsbasiertes Car-Sharing anbelangt. In mehr als 400 Städten ist Flinkster aktiv. Das Unternehmen setzt auch auf die Zusammenarbeit mit anderen Car-Sharing-Anbietern, um so das Netzwerk zu vergrößern. Neben Deutschland ist Flinkster in Italien, den Niederlanden und der Schweiz vertreten. Taxify Das Dienstleistungsunternehmen Taxify setzt auf die Vermittlung von Fahrten und schlägt dabei die Brücke zwischen privaten und gewerblichen Fahrern: Taxify-Kunden werden entweder in Taxis oder in privaten Pkws transportiert. Aktuell ist der aus Estland stammende Fahrdienstvermittler in 25 Ländern und 40 Städten in Europa, Afrika, Westasien, Mittelamerika und Australien tätig, Deutschland zählt wegen seines streng regulierten Markts nicht dazu. Weltweit hat das Unternehmen rund zehn Millionen Kunden, mehr als eine halbe Million Fahrer nutzen die Plattform, um Fahrten anzubieten.

Lyft hatte im vergangenen Juni erklärt, bei einer von Fidelity Investments angeführten Finanzierungsrund rund 600 Millionen Dollar eingesammelt zu haben, was den Wert des Unternehmens auf mehr als 15 Dollar hochgeschraubt habe. Zu den Investoren zählten unter anderen Alphabets Private-Equity-Gesellschaft CapitalG sowie der Finanzinvestor KKR.

Während Uber weltweit expandiert, konzentriert sich Lyft bislang vor allem auf seinen Heimatmarkt USA und Kanada, versucht aber ebenfalls sein Geschäftsmodell auf breitere Basis zu stellen.

So stieg Lyft wie Uber zuletzt ins Fahrradverleihgeschäft ein. Mit der Übernahme des Start-up "Motivate" sicherte sich Ubers größter US-Konkurrent rund 80 Prozent aller Bike-Sharing-Fahrten in den USA. Auch auf dem Markt der elektrischen Tretroller liefern sich die beiden Mobilitätsdienstleister mittlerweile einen scharfen Wettbewerb. So baut Lyft seinen Scooter-Service kontinuierlich aus und bietet ihn mittlerweile in fünf Regionen der USA an, berichteten zuletzt verschiedene US-Medien.

Uber hatte im dritten Quartal bei einem stagnierenden Umsatz von 2,95 Milliarden Dollar unter dem Strich einen Milliardenverlust eingefahren. Der Wettbewerber Lyft soll laut "Wall Street Journal" im gleichen Quartal den Umsatz auf 563 Millionen Dollar gesteigert und dabei einen Verlust von 254 Millionen Dollar verbucht haben.