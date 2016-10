10 Prozent Kursplus der Lufthansa Lufthansa nimmt Gewinnwarnung zurück - Aktie hebt ab

Zur Großbildansicht DPA Lufthansa-Flieger über Frankfurter Bankentürmen: Krise abgesagt?

13





Nach der Anhebung der Prognose für das laufende Jahr haben Lufthansa-Aktien am Donnerstag die Kursverluste der vergangenen drei Monate wettgemacht. Die Aktien stiegen bei sehr hohem Umsatz zeitweise um 10,4 Prozent auf 11,54 Euro und notierten damit so hoch wie zuletzt Mitte Juli.

Die Fluggesellschaft hatte am Mittwochabend wegen eines Buchungsansturms von Geschäftsreisenden einen Gewinn in Vorjahreshöhe angekündigt. Damit kassierte der Konzern eine Gewinnwarnung vom Juli im Sog von Anschlägen in Europa wieder ein.

Ausgezahlt habe sich auch, dass die Lufthansa Börsen-Chart zeigen ihre einst ambitionierten Wachstumspläne im Sommer kappte und die Kapazitäten dieses Jahr statt um 6 Prozent nur noch um 5,4 Prozent erweitere.

Im Juli hatte das Unternehmen nach mehreren Anschlägen in Europa das Ziel aufgegeben, das Vorjahresgewinn-Niveau zu toppen. Wegen ausbleibender Buchungen von Touristen aus Übersee erwartete der Konzern stattdessen einen Gewinnrückgang.

Lufthansa profitiert von Misere der Rivalen

In den ersten neun Monaten ging der Betriebsgewinn (bereinigtes Ebit) auf 1,68 von 1,69 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum zurück. Der Umsatz schrumpfte auf 23,9 von 24,3 Milliarden Euro. Die Stückerlöse - ein wichtiger Maßstab in der Branche - dürften im vierten Quartal noch um 7 bis 8 Prozent sinken, um einen Prozentpunkt geringer als im Juli erwartet.

Die Kosten sollten im letzten Vierteljahr um bis 3 Prozent gedrückt werden. Rückenwind gibt es zudem durch eine geringere Kerosinrechnung. Den Rest der Zahlen will der Dax-Konzern am 2. November vorstellen.

Die Lufthansa steckt seit Jahren im tief im Umbau: Mit der runderneuerten Günstig-Tochter Eurowings will Konzernchef Carsten Spohr den Vormarsch von Ryanair Börsen-Chart zeigen und Easyjet Börsen-Chart zeigen in Deutschland stoppen. Um den Ausbau zu beschleunigen, will der 49-Jährige vom Rivalen Air Berlin Börsen-Chart zeigen 40 Jets samt Crews mieten.

Börsianer blieben allerdings skeptisch. Die Analysten der Deutschen Bank hoben zwar das Kursziel auf 9,60 von neun Euro an, behielten ihre Verkaufsempfehlung aber bei. Die Mitteilung der Lufthansa sei zwar wesentlich besser und stütze den Kurs. Aber strukturell habe sich nichts geändert.

"Auch wenn die Prognoseanhebung leicht positiv überrascht, bleibt das Umfeld herausfordernd", schrieb DZ-Bank-Analyst Dirk Schlamp in einer Kurzstudie. "Aus unserer Sicht zeigt sich noch keine wirkliche Trendwende am Markt."

Die Lufthansa-Aktie gehört zu den deutschen Lieblingszielen von Short-Investoren, die auf einen Kursverfall wetten. Eine unerwartete Gegenbewegung kann dazu führen, dass diese Anleger aufgeben und Aktien nachkaufen müssen, was den Kursanstieg beschleunigt.

Wie sich der deutsche Luftraum in dieser Woche neu geordnet hat Air Berlin, wie wir es kennen, gibt es nicht mehr: Die Fluggesellschaft, die sich noch vor wenigen Jahren auf einem selbstbewussten Wachstumskurs befand, ist weitgehend am Ende. Satte 1200 Mitarbeiter müssen angesichts der anhaltenden Schwierigkeiten gehen, auch die Flotte wird auf 70 Maschinen halbiert. Künftig fungiert Air Berlin hauptsächlich als Zubringer für den Großaktionär Etihad. Die neue Eurowings ist richtig startklar: Wo es Verlierer gibt, gibt es auch Gewinner - wie in diesem Fall die Lufthansa-Tochter Eurowings. Sie bekommt auf die Schnelle 35 Maschinen aus dem Air-Berlin-Bestand zu einem vermutlich attraktiven Mietpreis. Damit erreicht der Niedrigpreis-Flieger eine gute Kampfgröße von etwa 160 Flugzeugen und ist die europäische Nummer drei in dem Segment. Die Lufthansa greift an - sollte sich aber nicht zu sicher fühlen: Nicht nur die bei Air Berlin aufgelesenen Flugzeuge für Eurowings machen die größte deutsche Airline selbstbewusst. Zudem hat der Vorstand um Carsten Spohr beschlossen, Brussels Airlines komplett zu übernehmen. Auch ein Joint Venture mit Air China für den Asienverkehr verbessert die Position der Kranich-Airline. Damit hat die Lufthansa günstige Gelegenheiten genutzt - operativer Erfolg im Kampf gegen Wettbewerber aus dem Billigsegment oder Arabien ist ihr damit aber noch lange nicht garantiert. Etihads Europa-Angriff ist vorerst verpufft: Die Airline aus Abu Dhabi hatte mit Air Berlin große Pläne für ein europäisches Standbein. Nun ruhen die Hoffnungen auf der 49-Prozent-Beteiligung Alitalia. Doch auch die Italiener schreiben (noch) notorisch Verluste, Etihads Gegenrezept heißt wie bei Air Berlin: sparen. Doch die Uhr tickt: In Italien hat Ryanair den Ex-Platzhirschen auf Inlandsflügen als Nummer Eins bereits verdrängt. Der Ferienfliegermarkt sortiert sich neu: Das Desaster um Air Berlin wirkt sich offenbar auch auf den Ferienfliegermarkt aus. Im Gespräch ist eine neue Gesellschaft, in die Maschinen der Tui-Tochter Tuifly und von Air Berlins Marke Niki einfließen. Gänzlich uninteressiert an den Vorgängen zeigt sich auch die Lufthansa nicht. Man schaue immer nach Gelegenheiten, sagte Eurowings-Chef Karl Ulrich Garnadt - gefragt, ob die Lufthansa an der Neuausrichtung des Ferienflieger-Marktes mitwirken wolle. Die Preise drehen womöglich wieder nach oben: Für Branchenexperten ist das, was gerade in der europäischen Luftfahrtindustrie passiert, nichts anderes als eine Konsolidierung. Die Zeiten, in denen Airlines mit niedrigen Preisen blind expandierten, sind offenbar zunächst vorbei. Stattdessen konzentrieren sich Flugzeuge zunehmend in den Händen weniger Gesellschaften. Das kleine Einmaleins der Marktwirtschaft legt nahe, dass deshalb die Ticketpreise steigen. Wettbewerbsexperte Justus Haukap rechnet mit 10 bis 20 Prozent. Zuletzt steigende Ölpreise verstärken den Trend. Easyjet und Ryanair sind heimliche Gewinner: In Dublin und London verfolgen die Manager von Easyjet und Ryanair die gegenwärtige Neuordnung des Luftraums über Deutschland (und anderen Teilen Europas) sicher auch mit freudigen Gefühlen. Zwar erwächst ihnen in Eurowings nominal ein potenter Konkurrent. Doch die Konsolidierung nimmt den Billigheimern vermutlich auch etwas Wettbewerbsdruck weg - vor allem, wenn die Preise nun etwas steigen.

ak/reuters

Alle Artikel und Hintergründe zu Lufthansa

Luftfahrt

Börse

Mehr manager magazin Zur Startseite