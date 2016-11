Kaum Zinsen, steigende Gebühren Harte Zeiten - für Bankkunden

8





Die goldenen Zeiten für Sparer sind lange vorbei. Nun kommen auf Bankkunden auch noch Gebührenerhöhungen auf breiter Front zu. Kleiner Trost: In Deutschland buhlen so viele Institute um die Gunst der Verbraucher, dass sich Banken nicht alles erlauben können. Dass alle Geldhäuser im hart umkämpften deutschen Markt den Preiswettbewerb überleben werden, ist nach Einschätzung von Aufsehern zudem keineswegs ausgemacht.

Warum dreht die Branche an der Gebührenschraube?

Die Institute tun sich schwer mit dem Geldverdienen. Wichtigste Ertragsquelle der Banken und Sparkassen in Deutschland ist traditionell der Zinsüberschuss - die Differenz zwischen dem, was die Institute zum Beispiel für Kredite kassieren und ihren Kunden etwa als Sparzinsen zahlen. Nach Branchenangaben stammen im Schnitt rund 70 Prozent der Erträge aus dieser Quelle. Weil die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen im Euroraum faktisch abgeschafft hat, brechen den Instituten Erträge weg.

Wofür müssen Bankkunden nun zahlen?

Girokonto, Girocard, Geldabheben - der Fantasie der Institute sind keine Grenzen gesetzt. Die Postbank mit ihren 14,3 Millionen Kunden kassiert seit vergangenem Jahr 99 Cent für Überweisungen, die Kunden am Schalter abgeben. Etliche Sparkassen lassen es sich etwa teuer bezahlen, wenn Kunden Münzgeld am Schalter einzahlen wollen. Sparkassen-Präsident Georg Fahrenschon ist überzeugt, dass es "in einigen Jahren praktisch nirgendwo mehr kostenlose Girokonten geben wird". Mit überschüssigen Einlagen kann die Branche derzeit ohnehin nichts anfangen. Und Bankenprofessor Dirk Schiereck prognostizierte kürzlich in der "Bild"-Zeitung: "Bei der Nutzung von bankeigenen Geldautomaten wird schon in ein, zwei Jahren ein Entgelt fällig werden." Bargeldversorgung sei für Banken und Sparkassen "einfach eine sehr teure Angelegenheit", erklärte Schiereck auf Nachfrage.

Alle Artikel und Hintergründe zu Banken

Mehr manager magazin Zur Startseite