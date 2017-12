Börsenprofi Markus Zschaber erklärt Top-Aktien aus der zweiten Reihe? Hier ist ein Top-Beispiel

Stapler-Fertigung in Norderstedt: Jungheinrich verkauft seine Produkte weltweit.

Die größten und populärsten deutschen Aktienunternehmen findet man seit jeher im heimischen Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen. Doch oftmals lohnt sich ein Blick in die zweite oder dritte Reihe deutscher Aktienunternehmen, denn nicht umsonst ist Deutschland weltweit bekannt für die Stärke seines Mittelstandes und die hohe Anzahl an Weltmarktführern oder Unternehmen, die um die Weltmarktführung miteifern. Das im MDax Börsen-Chart zeigen gelistete Unternehmen Jungheinrich Börsen-Chart zeigen gehört zu genau jenen Unternehmen, auf die diese Beschreibung passt.

Das im Jahr 1953 gegründete und heute in Hamburg ansässige Unternehmen zählt zu den führenden Anbietern von Flurförderzeugen, Logistiksystemen und angeschlossenen Dienstleistungen. Somit bietet Jungheinrich Kunden unter anderem eine Vielzahl von Hubwagen, Gabelstaplern, umfangreichen Lagersystemen und entsprechende Logistiksoftwarelösungen. Mit Blick auf das Jahr 2017 schaut Jungheinrich auf ein sehr gutes Geschäftsjahr zurück. So konnte Jungheinrich in den ersten drei Quartalen seinen Umsatz um rund 12,6 Prozent steigern, das Ebit stieg im gleichen Zeitraum um rund 11,9 Prozent.

Die positive Geschäftsentwicklung blieb an der Börse natürlich nicht unbemerkt und so liegt die Aktie im Jahr 2017 knapp 34 Prozent im Plus und entwickelte sich damit deutlich besser als die Vergleichsindices Dax und MDax. Nach dieser sehr guten Aktienentwicklung fragen sich viele Anleger nun zu Recht, was von dem Unternehmen im Jahre 2018 zu erwarten ist. Grund genug, das Unternehmen einmal im Detail zu beleuchten.

Jungheinrich vertreibt seine Produkte und Dienstleistungen weltweit, wobei der Schwerpunkt des Geschäftsfeldes sich auf Europa und China konzentriert. Nur noch rund 24,5 Prozent des Umsatzes werden im deutschen Inland erzielt. Insgesamt beschäftigt Jungheinrich rund 15.500 Mitarbeiter in 36 Ländern. Kerngeschäft ist das im Segment "Intralogistik". Hier werden die Geschäfte rund um das Neugeschäft, die Vermietung von Produkten und Kundendienstleistungen wie Wartungen gebündelt.

Das Neugeschäft nimmt davon einen Anteil von etwas unter 60 Prozent ein. Neben dem klassischen Geschäft mit Flurförderzeugen wie Gabelstablern ist vor allem das Geschäft mit Lagersystemen hoch interessant. Vor allem der beispielsweise stark steigende Onlinehandel- und Versand erfordert durchdachte, komplexe aber effiziente Lagersysteme. Dazu bietet Jungheinrich eine breite Produktpalette von automatischen Kleinteile-Lagern über große Paletten-Lager bis hin zu automatischen Hochregal-Lagern.

Jungheinrich hat es sich zum Ziel gesetzt, bis 2020 das führende Unternehmen in der Intralogistik, also der Abwicklung von Material- und Warenflüssen innerhalb eines Unternehmens, auf dem europäischen Markt zu werden. Auch soll der Umsatz von 3,08 Milliarden Euro in 2016 auf vier Milliarden Euro steigen.

Um diese Ziele zu erreichen investiert Jungheinrich auch weiterhin verstärkt in die Forschung und Entwicklung. Im ersten Halbjahr 2017 erhöhten sich die Ausgaben auf eben jenem Gebiet um 21,6 Prozent auf 35,5 Millionen Euro. Vor allem auf dem Gebiet der "Automatisierung, Digitalisierung und Vernetzung" ist Jungheinrich bereits heute bestens aufgestellt. So bietet Jungheinrich vollautomatisierte Fahrzeuge, Regale und Regalbedienungsgeräte mitsamt zugeschnittenen Softwarelösungen.

Auch für das Jahr 2018 stimmen die Prognose des Unternehmens und der derzeitige Auftragseingang optimistisch. Jungheinrich rechnet mit einem weiter stark steigenden Marktvolumen für Flurförderzeuge. Insbesondere in Europa und im Speziellen in Osteuropa stehen die Chancen auf eine weitere Geschäftsbelebung sehr gut. Auch der asiatische Markt sollte weiter wachsen, wenn auch nicht mehr mit der extremen Dynamik wie im laufenden Jahr. Der Auftragseingang in den ersten drei Quartalen liegt derzeit knapp 8 Prozent höher als im Jahreszeitraum, was die positiven Annahmen des Unternehmens untermauert.

Zusammengefasst finden wir in Jungheinrich einen grundsoliden, wachsenden Konzern vor. Jungheinrich bietet seinen Kunden ein sehr durchdachtes und breitgefächertes Produktportfolio, welches in punkto Flurfördertechnik und Systemlogistik keine Wünsche offen lässt. Gerade das dynamische Wachstum, welches 2018 aber auch darüber hinaus anhalten sollte, machen Jungheinrich zu einem sehr interessanten Investment. Eine solide Bilanz rundet das gut strukturierte Geschäftsmodell ab. Ein Unternehmen, welches unsere Kunden immer mal wieder auch in ihren Depots finden werden.