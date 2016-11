Gold, Kupfer oder Holz Investieren wie Star-Investor Jim Rogers

Zur Großbildansicht FDV / wikipedia Jim Rogers: Ehedem Kompagnon von George Soros, ist Rogers seit Jahrzehnten einer der bekanntesten und erfolgreichsten Rohstoff-Investoren

21





Rohstoffe sind begehrt - und das nicht nur für den Bau von Infrastruktur oder zur Energieversorgung. Auch bei Anlegern sind sie beliebt. Der Markt lässt sich grob in vier Gruppen einteilen: Edelmetalle, Energieträger, Industriemetalle und Agrarprodukte. "Grundsätzlich eignen sich Rohstoff-Investments für einen langfristigen Vermögensaufbau - jedoch nur als Beimischung im Depot", sagt Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.

Auf den ersten Blick kann sich jeder etwas unter den gehandelten Rohstoffen vorstellen. Doch ganz so einfach ist es nicht: "In jedem Fall brauchen Anleger ein möglichst spezialisiertes Fachwissen zu den einzelnen Märkten, damit sie Entwicklungen einschätzen und eine Strategie verfolgen können", sagt Jürgen Kurz von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW).

Denn Rohstoff-Investments sind häufig viel komplexer, als viele denken, warnen beide Finanzexperten. Anleger erwerben ja nicht einfach einen Sack Weizen oder ein Fass Öl, sondern investieren über Aktien, Fonds oder Zertifikate in die Rohstoffe. Sie können sich also entweder an Unternehmen beteiligen, die Rohstoffe fördern - wie Ölkonzerne, Minenbetreiber oder Metallverarbeiter. Oder sie verfolgen die Wertentwicklung der Börsenkurse und spekulieren auf die Entwicklung der Rohstoffpreise.

Bei Gold gibt es eine Besonderheit: Anleger können es auch physisch erwerben, indem sie Goldbarren oder Münzen kaufen. Dann besteht allerdings die Schwierigkeit einer sicheren Lagerung. Wer über Wertpapiere auf Gold setzt, muss wissen: "Bei Gold bekommt man keine Dividende und keine Zinsen", sagt Rüdiger Stumpf, Redakteur der Zeitschrift "Finanztest". Der Anleger muss also hoffen, dass er durch Preisanstiege einen Gewinn erwirtschaftet.

Bei anderen Rohstoffen wie Öl, Baumwolle oder Weizen ist es wichtig, dass Anleger sich genau den Schwerpunkt der Anlageklasse anschauen. Viele Fonds und Derivate beziehen sich nämlich auf börsengehandelte Termingeschäfte. Sie bilden also nicht direkt den Rohstoffpreis nach, sondern dessen Entwicklung. Solche Spekulationen auf künftige Preise bergen jedoch ein hohes Risiko.

Seite 1 von 2 1. Teil: Investieren wie Star-Investor Jim Rogers

Investieren wie Star-Investor Jim Rogers 2. Teil: Rentable Risiken

Alle Artikel und Hintergründe zu Börse

Rohstoffe

Mehr manager magazin Zur Startseite