Das Urteil zu Italiens Haushaltsentwurf ist vernichtend: Die Pläne zur Neuverschuldung seien eine "noch nie dagewesene" Abweichung von den Kriterien des Stabilitätspaktes, schreiben die zuständigen EU-Kommissare. Bis Montag muss die rechtsgerichtete Regierung in Rom antworten und die Bedenken möglichst ausräumen.

Im Moment sieht es aber nicht danach aus, dass die Koalition aus rechter Lega und Fünf-Sterne-Bewegung ihre kostspieligen Wahlversprechen wieder zurücknehmen und damit die Neuverschuldung im kommenden Jahr niedriger ausfallen wird. Die Defizitquote soll 2019 auf 2,4 Prozent steigen - drei Mal so viel wie bei der Vorgängerregierung. EU-Vertreter fürchten eine noch höhere Neuverschuldung.

Schon jetzt ist Italien mit 130 Prozent des Sozialprodukts das am zweithöchsten verschuldete Land in der EU. Die EU-Regeln sehen eine Obergrenze für die Schuldenquote von maximal 60 Prozent im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung vor.

Zinsen für Italien-Bonds steigen auf Fünfjahreshoch

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz forderte Italien am Freitag auf, die für alle Staaten verbindlichen Schuldenregeln einzuhalten. Italiens Regierung gefährde nicht nur das eigene Land, sondern auch die ganze Gemeinschaft. "Wir sind als Europäische Union nicht gewillt, dieses Risiko, diese Schulden für Italien zu übernehmen."

Hat bis Montag Zeit, die Bedenken der EU zu zerstreuen: Italiens Finanzminister Giovanni Tria

Am Kapitalmarkt quittierten die Investoren die verschärfte Kritik der EU an dem Budgetentwurf mit Verkäufen. Der italienische Aktienleitindex MIB fiel in der Spitze um mehr als 1 Prozent auf 18.795 Punkte, laut Bloomberg der tiefste Stand seit Februar 2017.

Auch die Kurse italienischer Anleihen gaben den dritten Tag in Folge nach. Umgekehrt kletterte die Rendite der Anleihen deutlich: Der italienische Staat muss Investoren jetzt für zehnjährige Bonds 3,78 Prozent Zinsen bieten, der höchste Stand seit fast fünf Jahren.

Problematisch ist die Entwicklung für Italiens Banken. Bonds in Höhe von 375 Milliarden Euro haben sie in ihren Büchern stehen und setzen die Titel als Sicherheit im Zuge der Geldversorgung über die EZB ein. Verliert Italien bei den Rating-Agenturen sein Gütesiegel Investment Grade, können die Banken die Papiere nicht mehr als Pfand nutzen und bekämen erhebliche Probleme. Moody's und Standard & Poor's erneuern ihre Bonitätseinstufung für Italien Ende des Monats. Aktuell steht Italien nur zwei Stufen über dem Ramschstatus. Bank-Aktien gehörten am Freitag erneut zu den größten Verlierern in Italiens Leitindex MIB.

"Kommt hierher und doziert nicht mit Briefen aus Brüssel"

Ein Einlenken der italienischen Regierung gegenüber Brüssel würde die Märkte zumindest vorübergehend beruhigen, sagt Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Doch danach sieht es derzeit nicht aus:

Zwar räumte Italiens Wirtschafts- und Finanzminister Giovanni Tria am Freitag ein, man sei unterschiedlicher Auffassung und im Dialog mit Brüssel. Der Haushalt sei aber "gut durchdacht, gut aufgebaut und gut ausgeführt". Giftig ergänzte Vize-Premier Luigi Di Maio von der Sterne-Bewegung, man werde sich von Europa nicht belehren lassen. "Kommt hierher zu den Leuten und doziert nicht von Brüssel aus mit Briefen."

Ulrich Leuchtmann zeigt sich ob dieser Bissigkeit aus Rom besorgt. "Die Kombination aus steuersenkenden Rechts- und ausgabenfreudigen Links-Populisten in Rom hat Italiens Anleihen wieder eine Dynamik beschert, die sehr an 2011 erinnert", schreibt der verantwortliche Devisenmarktstratege der Commerzbank. 2011, quasi auf dem Höhepunkt der Banken- und Schuldenkrise in Europa, lag die Rendite der zehnjährigen, italienischen Staatsanleihen bei 7 Prozent.

Steht Europa wieder beim Jahr 2011?

So hoch ist das Misstrauen der Märkte noch nicht. Vermutlich würde die EZB mit dem Italiener Mario Draghi an der Spitze aber wie versprochen um der Euro-Rettung willen auch alles versuchen, ein Abdriften in diese Richtung zu verhindern - also womöglich sogar die umstrittenen Anleihekäufe wieder aufnehmen , die eigentlich Ende dieses Jahre enden sollen.

Der drittgrößten Volkswirtschaft Europas wäre damit vielleicht gedient, Italien vor der Pleite bewahrt. Jedoch liefe die EZB damit Gefahr, den Rest ihrer Glaubwürdigkeit zu verspielen. Eine Zinserhöhung in so einem Krisenumfeld wäre dann erst recht nicht möglich.

Doch auf den Sankt-Nimmerleinstag werden die Investoren nicht warten, dafür sind die Anlagekonditionen in den USA derzeit mit rund 3,2 Prozent für zehn Jahre laufende Treasuries viel zu attraktiv. Die Folgen eines womöglich massenhaften Kapitalabzugs aus Europa sind heute nicht mal im Ansatz zu ermessen.

rei mit Nachrichtenagenturen