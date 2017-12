Pimco-Deutschland-Chef Andrew Bosomworth "EU-Länder sollten Euro-Staaten nicht länger behindern"

Pimco-Deutschland-Chef Andrew Bosomworth

Ein einheitliches Steuersystem, ein gemeinsamer Haushalt und ein Ausschuss dafür, gebildet ausschließlich von den Euro-Staaten - Andrew Bosomworth, Deutschland-Chef der Allianz-Investmentgesellschaft Pimco, verriet manager magazin, wie er die Euro-Zone stabilisieren würde.

Andrew Bosomworth Pimco Andrew Bosomworth ist Managing Director und Leiter des Portfoliomanagements der Allianz-Investmentgesellschaft Pimco in Deutschland. Bevor er 2001 zu Pimco kam, arbeitete er bei der Europäischen Zentralbank, bei Merrill Lynch sowie beim neuseeländischen Finanzministerium. Bosomworth verfügt über 23 Jahre Erfahrung im Anlagegeschäft.

manager magazin: Herr Bosomworth, Martin Schulz hat auf dem SPD-Parteitag gesagt, es gehe in den nächsten Jahren um die Zukunft Europas und gefordert, die EU und die Eurozone zu stärken. Sonst würden jene gewinnen, die Europa am liebsten zerschlagen wollten. Was ist denn aus Sicht eines Ökonomen und Investors nötig, um die Eurozone dauerhaft zu stabilisieren?

Bosomworth: Wir brauchen eine Mischung aus Strukturreformen auf Staatenebene und zentralen Funktionen wie einem EU-Haushalt. Aus ökonomischer Sicht sind Strukturreformen gar nicht so wichtig, allerdings sind sie politisch wichtig, um Länder wie Deutschland zu überzeugen, föderale Institutionen einzurichten.

mm: Geht es denn nicht ohne weitere Zentralisierung in Brüssel?

Bosomworth: Es hat noch keine große, heterogene Währungsunion überlebt ohne zentrale Strukturen. Die sind auseinandergefallen. Währungsräume mit gemeinsamen Institutionen haben dagegen überlebt: die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich.

mm: Was ist das Minimum an neuen gemeinsamen Strukturen?

Bosomworth: Mindestens nötig ist ein gemeinsamer Haushalt. Bereits in den 1970er Jahren hat die EU-Kommission Studien erstellen lassen, die ergaben: Ein gemeinsamer Haushalt von 3 bis 5 Prozent der Wirtschaftsleistung ist langfristig nötig. Das würde ich als Ziel betrachten. Wir sind auf dem Weg dahin, zum Beispiel mit dem Einlagensicherungsfonds, um Bankenrisiken und Nationalstaaten voneinander zu trennen. Jetzt muss es weitergehen in diese Richtung.

mm: Verraten Sie uns Ihre Ideen?

Bosomworth: Die Vorschläge des ehemaligen Weltbank-Chefökonomen Joseph Stiglitz sind klug. Wenn ein wirtschaftlicher Schock kommt, muss das betroffene Land abgefedert werden, zum Beispiel durch einen europäischen Zuschuss zur Arbeitslosenversicherung.

mm: Sollen wieder auch andere zahlen, wenn ein Niedrigsteuerland wie Irland in die Krise rutscht?

Bosomworth: Auf der anderen Seite sollte eine gewisse Vereinheitlichung des Steuersystems kommen. Sinnvoll wäre ein EU-Minimum bei der Unternehmenssteuer und bei der Einkommensteuer. Die Mitgliedstaaten entscheiden, was sie über dieses Minimum hinaus verlangen wollen.

mm: Wie wollen sie verhindern, dass schwächere Staaten die wirtschaftsstärkeren Länder ausnutzen?

Bosomworth: Wir brauchen auch eine demokratische Institution, die über Einnahmen und Ausgaben entscheidet. Das EU-Parlament mit Mitgliedern aus 27 Staaten ist nicht das richtige Gremium: Was haben die Nicht-Euro-Mitglieder mit diesen Fragen zu tun? Die Aufgabe könnte ein Ausschuss des EU-Parlaments übernehmen, in dem nur Vertreter von Euro-Mitgliedsländern sitzen.

