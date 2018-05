Rocket-Internet-Beteiligung Möbelhändler Home24 will an die Börse

Zur Großbildansicht Home24 AG Home24 schreibt noch Verluste

Der Berliner Online-Möbelhändler Home24 will an die Börse gehen. Geplant sei eine Notierung im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Börse, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Angepeilt wird den Angaben nach ein Erlös in Höhe von 150 bis 200 Millionen Euro, den Home24 zur Finanzierung seines weiteren Wachstums nutzen will.

Im Rahmen des Börsengangs sollen ausschließlich neue Aktien platziert werden. Die Altaktionäre Rocket Internet und Kinnevik werden keine Anteile veräußern. Das manager magazin hatte bereits im Januar exklusiv über die Pläne berichtet.

Der Start-Up-Schmiede Rocket Internet gehören derzeit rund 41 Prozent der Anteile, der schwedischen Beteiligungsgesellschaft Kinnevik rund 17 Prozent.

Home24 kam im vergangenen Jahr auf einen Umsatz von 276 Millionen Euro, schreibt aber Verluste. In den kommenden 18 Monaten möchte das Unternehmen operativ profitabel werden. Nach eigenen Angaben beschäftigt Home24 weltweit mehr als 1000 Mitarbeiter und ist in sieben europäischen Ländern und Brasilien aktiv.

rei/dpa