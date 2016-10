US-Wahlen und Börse Welche Aktien interessant werden, wenn Clinton Präsidentin wird

Zur Großbildansicht AFP Hillary Clinton (l.) und ihr republikanischer Widersacher Donald Trump am Ende des ersten gemeinsamen TV-Duells am 26. September

Anleger sollten sich mit dem Gedanken vertraut machen, was eine US-Präsidentin Clinton für bestimmte Branchen bedeuten könnte. Klar scheint: Die Aktien einer Branche dürften wahrscheinlich zunächst verlieren, die einer anderen dagegen sehr wahrscheinlich gewinnen.

Zur Person Georg Thilenius ist geschäftsführender Gesellschafter der bankunabhängigen Vermögensverwal-tungsgesellschaft Dr. Thilenius Management GmbH in Stuttgart. Das Unternehmen unterliegt der BaFin.

Viele Anleger wollen gerne wissen, worauf sie sich einzustellen haben, falls Hillary Clinton im November amerikanische Präsidentin wird. Da gibt es einige Anhaltspunkte aus der Vergangenheit, andere sind neu.

Als ihr Mann Bill Clinton in den 1990er Jahren Präsident war, war eines seiner Anliegen, wesentlich unterstützt und angetrieben von Hillary, eine Gesundheitsreform. Diese sollte insbesondere die in Amerika relativ hohen Medikamentenpreise drücken. Das groß angekündigte Reformvorhaben verlief jedoch im Sande, da Freunde der Pharmaindustrie sehr stark im Senat vertreten waren und Bill nicht die erforderliche Zustimmung dieses Gremiums erhielt.

Die ganze Diskussion lastete aber auf den Pharmaaktien. Die Aktie von Pfizer war ungefähr zwei Jahre lang von der Ankündigung des Programms 1992 bis zu dessen Ablehnung im Jahr 1994 gefallen, während der S&P 500 Index in dieser Zeit kräftig gewonnen hat.

Nachdem der Einsatz gegen hohe Medikamentenpreise auch diesmal wieder auf Hillarys Agenda steht, ist mit einer ähnlichen Entwicklung zu rechnen. Die Mehrheitsverhältnisse im Senat sind heue nicht wesentlich anders als sie damals waren. Die heute noch sehr viel weiter als vor 20 Jahren entwickelte Biotechnologiebranche hat starke Fürsprecher in der Politik, da nur über hohe Medikamentenpreise die enormen Forschungsausgaben zu finanzieren sind. Diese Forschungsausgaben sind dann die Voraussetzung für die Entwicklung innovativer Medikamente.

Es ist aber ebenso damit zu rechnen, dass die Aktien der Hersteller von Medikamenten unter Druck bleiben, oder an einer positiven Entwicklung des Gesamtmarktes nur wenig teilnehmen, bis das Schicksal der angekündigten Reform klar ist. Dies kann jedoch durchaus bis weit in das Jahr 2017 hinein andauern. Anleger sollten daher nach unserer Meinung trotz günstiger Bewertungen den Sektor vermeiden und bestehende Engagements bei den zwischenzeitlich sicher einsetzenden Erholungen sukzessive abbauen, bis die Reform endgültig abgeblockt oder so stark abgemindert ist, dass die Unternehmen und damit die Aktionäre damit leben können.

