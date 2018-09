Für den obersten Waffenhändler war es eine Feuertaufe. Erstmals trat der neue Chef von Heckler & Koch, Jens Bodo Koch, an diesem Freitag vor die Hauptversammlung - und musste sich herbe Schelte von Aktionären anhören.

Das lag weniger an den roten Zahlen der Firma und seiner Leistung - der 46-Jährige hat erst seit Mai das Sagen -, sondern an der Zusammensetzung der Veranstaltung: Während sich die Großaktionäre wie üblich in Schweigen hüllten, meldeten sich Friedensaktivisten zu Wort - von circa 40 Teilnehmern stellten sie die Hälfte. Als Kleinaktionäre sind sie in die nichtöffentliche Hauptversammlung gekommen und nutzen die Bühne zur Generalkritik. Ihr Mini-Stimmrecht bewirkt indes nichts.

Dass es die Hauptversammlung von Heckler & Koch überhaupt gibt, ist ein Treppenwitz der Börsengeschichte. Denn das Unternehmen ist auf Verschwiegenheit bedacht - Pazifisten Rede und Antwort stehen zu müssen, ist für die Waffenhändler nicht sehr erquicklich.

Wie kommt es überhaupt zu dem Aktionärstreffen? Vor einigen Jahren brauchte das klamme Unternehmen mal wieder Geld. Also steuerte man das Börsenparkett an - neue Aktionäre sollten die Kassen füllen. Die Pläne waren weit gediehen, man erfüllte gar eine Mindestregel der Pariser Börse und gab 2015 einen winzigen Anteil von 0,03 Prozent der Stimmrechte aus.

Mehr wurde nicht verkauft. Warum, ist offen. Die Geschäftszahlen waren damals mau - eine große Menge an Aktien wäre man vermutlich nicht losgeworden zu einem hohen Preis. Doch der Mini-Anteil war im freien Handel - Pazifisten griffen zu und kauften Aktien als Eintrittskarten für die Hauptversammlung.

Unter ihnen ist Jürgen Grässlin, einer der schärfsten Kritiker von Heckler & Koch. Er verortet das Unternehmen in einem kriminellen "Netzwerk des Todes", so der Titel eines von ihm mitverfassten Buches. Grässlin empört sich über illegale Exporte des schwäbischen Unternehmens etwa in mexikanische Unruheprovinzen im vergangenen Jahrzehnt - dort hätten die Gewehre nie sein dürfen. Zudem gibt er der Firma eine Mitschuld an Tod und schweren Verletzungen unzähliger Unschuldiger auf der Welt.