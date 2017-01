Dirk "Mr. Dax" Müller zeigt Gold, Euro, Tesla - die Favoriten für die kommenden Monate

Gold vor neuer Aufwärtsbewegung?

Dirk Müller Cashkurs.com. Seit mehr als zehn Jahren arbeitet er als Händler an der Frankfurter Börse.

Im Gold zeigt sich aktuell aus wellentechnischer Sicht eine spannende Situation. So könnte sich vom aktuellen Niveau wieder eine starke Aufwärtsbewegung entwickeln. Erste Kursziele befinden sich im Bereich 1320 Dollar und 1450 Dollar. Wir sehen hier eine gute Basis um sich wieder verstärkt in den Edelmetallen und auch in den entsprechenden Minenaktien zu engagieren.

Bei Cashkurs-Gold.de haben wir bereits in der laufenden Korrektur einige Minenwerte eingesammelt und planen bei anziehenden Edelmetallpreisen weitere Zukäufe.

Die etablierten Minen konnten in den letzten Jahren die Produktionskosten zum Teil deutlich senken und damit in 2016 meist erfreuliche Ergebnisse einfahren. Durch die hohe Volatilität sind die Minenaktien allerdings nur als spekulative Beimischung zu sehen.

