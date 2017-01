Chartexperte Carsten Mumm analysiert So könnte sich 2017 die Inflation entwickeln

Kommt 2017 die Inflation zurück?

Zur Großbildansicht manager magazin online

Carsten Mumm Donner & Reuschel

Nach einer faktischen Stagnation der amerikanischen Verbraucherpreise in 2015 (+ 0,1 Prozent) zogen die Inflationsraten im vergangenen Jahr um geschätzt 1,3 Prozent wieder spürbar an. Was sind die Gründe für den Anstieg der Teuerungsraten von sogar über 1,5 Prozent zwischen September und November 2016?

Wie nicht anders zu erwarten, haben die höheren Preise für Energie hierzu maßgeblich beigetragen. Den stärksten Anstieg verzeichneten im November 2016 die Ausgaben im Gesundheitswesen (Güter +4,3 Prozent bzw. Dienstleistungen +3,9 Prozent).

Der stark beachtete Energiesektor macht rund 8 Prozent des gesamten Warenkorbes aus. Der Wert setzt sich aus den Ausgaben für Heizung (rund 5 Prozent) und Benzin (rund 3 Prozent) zusammen.

Für das laufende Jahr ist durchschnittlich von einem expansiven oder erhöhenden Einfluss der Energiepreise auf die Inflationsrate auszugehen. Dies gilt gerade in den beiden Anfangsmonaten, denn die durchschnittlichen Kosten für Energie, gemessen am Brent-Öl-Preis, waren sowohl im Januar als auch Februar (rund 40 US-Dollar) außergewöhnlich niedrig. Jedoch wird der positive Einfluss auf anziehende Verbraucherpreise im Jahresverlauf abnehmen, da die Energiepreise als Vergleichsbasis in 2016 kontinuierlich zugelegt haben.

Der europäische und insbesondere der deutsche Rentenmarkt weisen deutliche Parallelen zu den USA auf. Es war sowohl in Deutschland (Dezember +1,7 Prozent) als auch in der gesamten Eurozone (+1,1 Prozent) zum Jahresende eine Beschleunigung des Preisauftriebs zu erkennen. Die anhaltend sehr gute Lage am deutschen Arbeitsmarkt hat in 2016 zu teilweise hohen Tarifabschlüssen (Hotel und Gaststätten +3,0 Prozent, Metallindustrie +2,8 Prozent) geführt. Eine Überwälzung dieser Kosten sollte wie in den USA mehrheitlich gelingen.

Nachrichtenticker