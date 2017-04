Dax springt auf Rekordhoch Börse feiert Frankreich - und jetzt?

Der Dax notiert so hoch wie nie in seiner Geschichte - dabei ist die Wahl in Frankreich noch gar nicht gelaufen. Auch andernorts gibt es Risiken. Warum also steigt der Dax? Wer profitiert? Wie geht's weiter?

Der Erfolg des EU-freundlichen französischen Kandidaten Emmanuel Macron bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen beflügelt die Stimmung der Anleger. Der Dax übersprang nach wochenlangem Anlauf knapp die fast genau zwei Jahre alte Bestmarke und markierte das Rekordhoch von 12.398 Zählern.

Dabei ist nach wie vor viel Unsicherheit im Markt: Brexit-Verhandlungen, ein unberechenbarer US-Präsident, drohende Handelsschranken als Bremsklotz für den Export. Und in Frankreich entscheidet erst die Stichwahl zwischen Macron und der Rechtspopulistin Marine Le Pen am 7. Mai über die politische Zukunft der zweitgrößten Volkswirtschaft des Euroraums. Was also treibt die Kurse? Die wichtigsten Fragen und Antworten:

