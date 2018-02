Schnäppchenjäger am Start? Kein Run auf Gold, Aktienanleger horten ihr Geld

DPA

Nach dem Flash Crash an der Wall Street behalten in Deutschland die Anleger die Nerven. Der Dax reduziert seine Verluste, die Panik bleibt aus. Manche Experten sehen bereits die Schnäppchenjäger in den Startlöchern. Ihr Argument: Trotz Aktienverlusten finde keine größere Flucht in sichere Häfen wie Gold und Staatsanleihen statt.

Nach heftigen Kursverlusten an der Wall Street und in Asien haben die Investoren in Deutschland die Nerven behalten und nicht von der Panik an der Wall-Street anstecken lassen. Der Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen konnte höhere Verluste am Dienstag sogar rasch eindämmen. Gegen 11.57 Uhr notierte der Dax noch 1,69 Prozent tiefer bei 12.478 Punkten. Ein befürchteter Rutsch unter die Marke von 12.000 Punkten blieb aus.

"Investoren behalten die Nerven", sagte Daniel Saurenz von Feingold Research. Zwischenzeitlich hatte es nach einem Einbruch um bis zu 8 Prozent ausgesehen, nachdem es am Vorabend in New York zu einer panikartigen Flucht aus Aktien gekommen war. Als Grund für den Einbruch gilt die Sorge, dass die Zinsen schneller steigen als bislang erwartet, was Aktien weniger attraktiv gegenüber Anleihen machen würde. Auch an Asiens Börsen war es am Dienstag bergab gegangen. Umso spannender dürfte es nun am Nachmittag werden, wenn in New York der Handel wieder beginnt.

Dax-Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

Auch in der zweiten deutschen Börsenreihe reduzierten die Indizes ihre Verluste vom Handelsbeginn: Für den MDax Börsen-Chart zeigen ging es zuletzt noch um 1,66 Prozent bergab. Der TecDax Börsen-Chart zeigen der Technologiewerte büßte rund 3 Prozent auf 2475,41 Zähler ein. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen betrug der Kursverlust etwa 1,8 Prozent.

Laut Christian Schmidt von der Helaba ist es schwer, abseits der Zinssorgen fundamentale Gründe für die abrutschenden Weltbörsen zu finden. Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel sprach am Morgen von "irrationalen Bewegungen". Er betonte aber, dass eine übergeordnete Aufwärtsbewegung seit 2009 beim Dax noch immer intakt sei. Diese habe schon so manchen Sturm überstanden.

Der jüngste Kurssturz könnte nach Einschätzung mancher Experten jetzt sogar die Schnäppchenjäger auf den Plan rufen. Viele Anleger seien im Zuge des Aufwärtstrends bis Ende Januar untätig an der Seitenlinie gestanden, erläuterte Analyst Tobias Basse von der NordLB. "Sie könnten nun im Rahmen des Winterschlussverkaufs an den Börsen bei deutlich reduzierten Preisen zu Käufen neigen."

Kein Run auf Gold, Schnäppchenjäger in den Startlöchern?

Auch Marktanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets erwartet keine länger anhaltende Korrektur. Trotz der Aktienverluste finde keine größere Flucht in sichere Häfen wie Gold und Staatsanleihen statt. "Damit sitzen jetzt offenbar viele Handelssysteme und Anleger auf großen Barbeständen, die früher oder später wieder ihren Weg zurück in Aktien finden werden." Gold kostete mit 1342 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) lediglich 0,2 Prozent mehr.

Seite 1 von 2 1. Teil: Kein Run auf Gold, Aktienanleger horten ihr Geld

Kein Run auf Gold, Aktienanleger horten ihr Geld 2. Teil: Anleger strafen Munich Re ab