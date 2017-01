Neuer Abgasskandal? US-Behörde wirft Fiat Chrysler Abgasbetrug vor - Aktie stürzt

Zur Großbildansicht AP Fiat Chrysler Zentrale in Auburn Hills: Kommt auf den Autokonzern ein ähnlicher Skandal wie auf VW zu?

Die Aktien von Fiat Chrysler Börsen-Chart zeigen sind am Donnerstag in New York um rund 15 Prozent abgesackt. Damit fielen sie auf den tiefsten Stand seit Anfang Januar zurück. Der Grund: Auch Fiat Chrysler könnte nun in einen Abgasskandal geraten.

Die US-Umweltbehörde EPA beschuldigt den Autobauer, in rund 104.000 Diesel-Autos Manipulations-Software eingesetzt und diese seit dem Jahr 2014 verkauft zu haben. Das gab die EPA in einem Statement bekannt, das um 17 Uhr deutscher Zeit in den USA abgegeben wurde. die EPA hatte schon zuvor eine Mitteilung zu einem "bedeutenden" Autobauer angekündigt und damit für Unruhe am Aktienmarkt gesorgt. Weltweit waren Branchenwerte unter Druck geraten. Die EPA spielte eine zentrale Rolle beim Bekanntwerden des Abgasskandals bei Volkswagen im September 2015.

Die EPA gehe davon aus, dass die Software zu einem Schadstoffausstoß geführt habe, der über den gesetzlichen Grenzwerten liege, hieß es. Fiat Chrysler wollte sich auf Nachfrage zunächst nicht äußern, kündigte aber eine Stellungnahme an. Auch in Mailand und Frankfurt fielen die Aktien des Unternehmens um gut 14 Prozent.

Noch vor wenigen Tagen hatte Fiat Chrysler in den USA für positive Schlagzeilen gesorgt. Das Unternehmen kündigte an, in großem Stil in die US-Traditionsmarke Jeep investieren und so bis 2020 rund 2000 Jobs in den Vereinigten Staaten schaffen zu wollen. Eine Milliarde Dollar (950 Millionen Euro) sollen in zwei Werke in den US-Bundesstaaten Michigan und Ohio gesteckt werden, teilte der Autobauer mit.

Hintergrund war womöglich der Druck, den der künftige US-Präsident Donald Trump auf Autohersteller aus aller Welt ausübt, mehr in den USA und nicht an günstigeren Standorten wie etwa Mexiko zu produzieren.

cr/rtr/afp

