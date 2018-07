Historischer Kurssturz 3 Gründe, warum Facebook um 100 Milliarden Dollar schrumpfte

Ein Kurssturz um in der Spitze 25 Prozent. Bis zu 150 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung, die sich in Luft aufgelöst haben. Und zuletzt immerhin noch 100 Milliarden Dollar, um die sich Facebooks Marktwert nach Börsenschluss in den USA dezimierte - das Ausmaß, in dem das weltgrößte soziale Netzwerk am Mittwochabend in den USA seine Anleger schockierte, das darf in diesem Fall durchaus formuliert werden, hat historische Ausmaße. Nebenbei bemerkt: Facebook-Chef Mark Zuckerberg verlor dadurch - jedenfalls auf dem Papier - mal eben etwa 16,5 Milliarden Dollar seines Vermögens von zuvor laut "Forbes" rund 82,4 Milliarden Dollar.

Here's how Facebook's $151 billion rout could rewrite the history books https://t.co/0Kqt95ZbXc pic.twitter.com/RD3Rgpkjml — Bloomberg (@business) 26. Juli 2018

Wie groß das Debakel für die Investoren tatsächlich ausfällt, wird sich erst zeigen, wenn am heutigen Donnerstag (nachmittags europäischer Zeit) an der Wall Street die Börse öffnet. Dennoch stellt sich schon jetzt die Frage: Wie kann das sein? Wie kann ein Unternehmen mit der eigentlich routinemäßigen Bekanntgabe von Quartals- beziehungsweise Halbjahresergebnissen die Akteure an den Finanzmärkten dermaßen verschrecken?

Wer sich die Gemengelage bei Facebook anschaut, findet im Wesentlichen drei Gründe, die zu dem Kursdebakel beigetragen haben. Jeder dieser Gründe für sich hätte schon ausgereicht, um der Aktie zuzusetzen. Die Kombination aus allen dreien jedoch führte erst zum vollen Ausmaß des Kurseinbruchs, den die Facebook-Aktie am Mittwoch nach Börsenschluss erlitt, beziehungsweise: Der ihr vermutlich zur Handelseröffnung am Donnerstag bevorstehen wird.