Die stockende Regierungsbildung in Deutschland untermauert das schwächelnde Europa - zum Glück haben wir Macron.

Uns Europäern ist klar: Es müssten dringend notwendige Themen angegangen werden, zum Beispiel die Reform der Europäischen Union oder Investitionen in Digitalisierung, Bildung, IT und Infrastruktur. Dazu wird es jedoch kurzfristig nicht kommen, denn Berlin ist nicht beschlussfähig. Deutschland überlässt das Denk- und Aktionsfeld vorerst anderen, zum Beispiel dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Über seine Visionen für das zukünftige Europa kann man unterschiedlicher Meinung sein, immerhin denkt aber überhaupt jemand einmal daran. Ohne die Unterstützung einer starken deutschen Bundesregierung werden jedoch auch diese Ansätze wohl im Sande verlaufen.

Langfristig ist das schlecht, kurzfristig lassen sich die Börsen offensichtlich aber nicht beeindrucken. Die guten Unternehmensergebnisse und die robuste Konjunktur lassen die Kurse weiter steigen.

Zukunft der Eurozone - In der Digitalisierung besteht noch Luft nach oben

Im Vergleich mit den USA fällt auf, dass die wirklich großen Entwicklungssprünge der Unternehmen und die offensichtlichen und bahnbrechenden Innovationsschübe noch nicht auf dem europäischen Kontinent zu beobachten sind. So sind bisher insbesondere in der IT-Branche die US-amerikanischen Unternehmen ihren europäischen Konkurrenten hinsichtlich Umsatz- und Gewinnzahlen davongeeilt. Diese digitale Vormachtstellung zeigt sich in der Herausbildung von fast monopolhaften Weltkonzernen, wie Apple Börsen-Chart zeigen, Facebook Börsen-Chart zeigen, Amazon Börsen-Chart zeigen oder insbesondere auch Alphabet Börsen-Chart zeigen (Google Börsen-Chart zeigen), die gemessen an der Marktkapitalisierung allesamt zu den größten sechs Unternehmen der Welt gehören. An Platz 5 dieser Rangliste liegt seit kurzem übrigens Tencent Börsen-Chart zeigen, das chinesische Pendant zu Facebook.

In Europa dagegen konnten sich Technologiefirmen bisher kaum gegen die amerikanische Konkurrenz behaupten. Europäische Konglomerate wie Airbus haben bisweilen sogar Nachteile durch die verschiedenen Mentalitäten ihrer Anteilseigner. Auch strengere Regulierungen und eine fehlende Subventionskultur können als zentrale Gründe dafür genannt werden, dass auf europäischer Ebene bisher das klare industriepolitische Bekenntnis zu einer Schaffung von europäischen Großkonzernen fehlte. Die nationalen Unternehmen konnten besonders im Technologiebereich auch aufgrund der im Vergleich zu den USA oder China kleineren Absatzmärkte keine bedeutenden Global Player hervorbringen.

Eurozone - Der ökonomische Schulterschluss fehlt

Die Notwendigkeit einer stärkeren ökonomischen Integration innerhalb der Eurozone wird deutlich. Durch den Abbau von Regulierungshürden und eine Förderinitiative auf zentraler europäischer Ebene könnte eine Cluster-Bildung ermöglicht werden, wie zum Beispiel im Silicon Valley, um so sprachliche, kulturelle und ökonomische Barrieren aufzuheben. Ein enges deutsch-französisches Regierungs-Tandem könnte das Fundament einer digitalen Identität Europas sein. Durch staatliche Investitionen in IT-Infrastruktur und die Etablierung digitaler Standards in Behörden ließe sich ein privater Investitionsschub auslösen.

Auch die stark regionale Zersplitterung im Finanzdienstleistungssektor könnte durch Fusionen mit der Perspektive auf gemeinsame Großbanken ein stärkeres Gegengewicht zu den dominierenden Unternehmen in den USA bilden. Zudem würde die Robustheit bei Finanzkrisen zu deutlich mehr Stabilität führen. Eine subventionierte Grundlagenforschung auf europäischer Ebene, unterstützt durch einen größeren EU-Haushalt wäre ein probates Mittel, um zukünftig wieder in Zukunftstechnologien konkurrenzfähig zu werden. Die Jahre 2018 und 2019, die ein weiter positives konjunkturelles Umfeld für Europa versprechen, sollten daher als entscheidender Zeitpunkt gesehen werden, wieder international aufzuschließen - zumal auch die Finanzierungsbedingungen derzeit so günstig wie noch nie sind.

