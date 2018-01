Furcht vor Handelskrieg - "Trump trampelt auf Dollar herum" Euro nahe 1,25 US-Dollar - stoppt Draghi den Höhenflug?

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat am Donnerstag im frühen Handel seinen jüngsten Höhenflug fortgesetzt. Der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung kletterte bis auf 1,246 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Dezember 2014. Bereits in den vergangenen Tagen hatte sich der Euro deutlich verteuert - alleine in dieser Woche stieg der Kurs um rund 2 Cent.

Vor einem Jahr hatte der Euro mit 1,07 Dollar nur knapp über der Parität gestanden. Doch er gewann 2017 nach seinem Jahrestief von 1,05 Dollar nach und nach an Wert, wobei sich der Anstieg in der zweiten Hälfte beschleunigte.

Jüngster Kurstreiber waren Maßnahmen der US-Regierung unter Präsident Donald Trump. Die größte Volkswirtschaft der Welt will künftig importierte Waschmaschinen und Solarmodule mit hohen Strafzöllen belegen.

Die protektionistische Politik von Trump schürte am Devisenmarkt die Furcht vor einem Handelskrieg. "Trump trampelt auf dem Dollar herum", fasste Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank die Marktentwicklung zusammen.

EZB gibt Ausblick auf künftige Zinspolitik

Die aktuelle Euro-Stärke wird aber auch ein Stück weit durch Spekulationen begründet, wonach die EZB im Rahmen ihrer Zinssitzung am Donnerstag Hinweise auf eine schnellere Abkehr von ihrer extrem lockeren Geldpolitik geben könnte. Mit Spannung wird erwartet, inwieweit sich EZB-Präsident Mario Draghi auf der Pressekonferenz nach der Zinssitzung zur jüngsten Euro-Stärke äußern wird.

Euroland hängt stark von der Exportwirtschaft ab und für die wird es bei einer eigenen stärkeren Währung tendenziell schwieriger Geschäfte im Ausland zu machen - beziehungsweise es kommt weniger von den oft in Dollar abgerechneten Ausfuhren in der eigenen Gewinn- und Verlustrechnung an.

Der Euro-Höhenflug hat auch dafür gesorgt, dass der Dax Börsen-Chart zeigen seinen jüngsten Rekordlauf wieder abgebrochen hat. Er schloss am Vortag klar im Minus. Auch der EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen wird am Donnerstag mit Verlusten erwartet.

Dax Realtime: Sehen Sie Dax, Dow und andere Indizes in Echtzeit

Am Rohstoffmarkt trieb die Furcht vor einem Handelskrieg Anleger in den "sicheren Hafen" Gold Börsen-Chart zeigen . Der Preis der "Antikrisen-Währung" stieg um bis zu 0,6 Prozent auf ein Viereinhalb-Monats-Hoch von 1349,56 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Der erste Zuwachs der US-Lagerbestände seit neun Wochen drückte dagegen den Ölpreis. Die Nordsee-Sorte Brent verbilligte sich um 0,3 Prozent auf 69,73 Dollar je Barrel (159 Liter).