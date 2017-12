Börse Dax startet nach Xetra-Störung kaum verändert

Zur Großbildansicht AP Janet Yellen: Die scheidende Fed-Chefin wird am Mittwoch voraussichtlich eine Zinserhöhung verkünden.

Die US-Notenbank Federal Reserve, EZB und Bank of England entscheiden in dieser Woche über die Zinspolitik. Der Dax notiert knapp unter 13.200 Punkten.

In Erwartung der nächsten US-Zinserhöhung lassen es die Anleger bei deutschen Aktien am Mittwoch vorerst ruhiger angehen. Nach den Kursgewinnen vom Vortag startete der Dax Börsen-Chart zeigen kaum verändert bei 13.180 Punkten in den Handel. Auch die Nebenwerte-Indizes MDax und TecDax starteten kaum verändert.

Bis kurz vor Handelsbeginn hatte der Börsenbetreiber Deutsche Börse noch mit technischen Problemen im Handelssystem Xetra zu kämpfen gehabt. Der eigentlich um 8.00 Uhr (MEZ) startende Handel von Dax-Future und Bund-Future an der Terminbörse Eurex war deswegen später gestartet.

Zinserhöhung in USA ist eingepreist

Eine Zinserhöhung um weitere 0,25 Prozentpunkte dürfte an den Finanzmärkten weitgehend eingepreist sein, wenn die Fed am Abend ihren Zinsentscheid bekanntgibt. "Alles andere als ein Drehen an den Zinsschrauben käme einer großen Verwunderung gleich", schrieb Marktanalyst Timo Emden vom Broker DailyFX. Er verwies darauf, dass vor allem die Rhetorik von Notenbankchefin Janet Yellen im Fokus stehen werde. "Die Aussicht auf weitere Zinsschritte im kommenden Jahr könnte sich bestätigen", so Emden.

Der MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen Werte stand knapp mit 0,03 Prozent im Minus bei 26 276,66 Zählern. Für den Technologiewerte-Index TecDax Börsen-Chart zeigen ging es hauchdünn um 0,03 Prozent auf 2518,12 Punkte nach oben. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 pendelte bei knapp 3600 Punkten um sein Vortagsniveau. Für Unterstützung an den deutschen Börsen sorgt unter anderem der schwache Euro Börsen-Chart zeigen , der derzeit unter der Marke von 1,18 US-Dollar notiert.

Am Donnerstag stehen zudem die Sitzungen der EZB, der Schweizer Nationalbank (SNB) und der Bank of England (BoE) an. Zwar dürften diese Notenbanken ihren Kurs nicht ändern, doch erwarteten Anlegern Hinweise auf die künftige Geldpolitik.

Dow Jones über 25.000 Punkten - Zinserhöhung am Abend

An der Wall Street haben Anleger am Tag vor der erwarteten Zinserhöhung den Dow Jones Börsen-Chart zeigen auf ein neues Rekordhoch getrieben. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen stieg getragen von einem Run auf die Aktien von Boeing Börsen-Chart zeigen um 0,5 Prozent auf 24.518 Punkte, der Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen notierte dagegen knapp im Minus.

Im Fokus stand die zweitägige Sitzung der US-Notenbank Fed. Eine Zinserhöhung um einen Viertel Prozentpunkt galt als so gut wie sicher. Allerdings werden die Anleger auf die endgültige Entscheidung noch ein wenig warten müssen. Denn erst am Mittwochabend (MEZ) wird die Fed die Beschlüsse bekanntgeben und die scheidende Fed-Chefin Janet Yellen vor der Presse die Entscheidung erläutern.

Unter den Einzelwerten standen Boeing Börsen-Chart zeigen mit einem Plus von 3,4 Prozent auf ein Rekordhoch von 292,80 Dollar im Dowam höchsten im Kurs. Der Flugzeugbauer hat seine Quartalsdividende um 20 Prozent angehoben und einen Aktienrückkauf angekündigt. Zudem erhöhten die Analysten von JP Morgan ihr Kursziel auf 325 von 300 Dollar. Boeing sind im Dow Jones im bisherigen Jahresverlauf mit einem Plus von 84 Prozent der größte Gewinner.

Die wieder steigenden Ölpreise unterstützten die Aktien einiger Ölfirmen wie Exxon und Chevron, die leicht zulegten.

Steinhoff-Aktie Spielball der Spekulanten

Die im MDax Börsen-Chart zeigen notierten Aktien von Steinhoff Börsen-Chart zeigen schwanken nach ihrem jüngsten Erholungsversuch weiter stark. Im Zuge des Bilanzskandals samt Abgang des Chefs und Abstufung der Kreditwürdigkeit auf Ramschniveau durch die Ratingagentur Moody's hatte die Aktie binnen einer Woche zwischenzeitlich fast 82 Prozent an Wert verloren, sich zuletzt aber leicht erholt.

Inzwischen prüft die südafrikanische Finanzaufsicht mögliche Fälle von Insiderhandel und auch die Börse in Johannesburg nimmt den Kursverlauf unter die Lupe.

In der vergangenen Woche hatte der nach Ikea weltweit zweitgrößte Möbelkonzern mehr als 80 Prozent an Börsenwert eingebüßt. Steinhoff steht unter dem Verdacht der Bilanzfälschung.

Bitcoin notiert über 16.000 US-Dollar

Die Digitalwährung Bitcoin Börsen-Chart zeigen hat am Dienstag im frühen Handel etwas nachgegeben. Am zweiten Handelstag seit dem Start des ersten Terminkontrakts an einer regulierten Börse kostete ein Bitcoin auf dem Handelsplatz Bitstamp zuletzt rund 16 300 Dollar - bei Coinbase sind es aktuell zirka 16 750 Dollar.

Investoren können Anleger mit Futures auf steigende oder fallende Bitcoin-Kurse setzen. Mit dem Future macht die einst nur von Computerexperten genutzte Digitalwährung einen großen Schritt in Richtung des klassischen Finanzmarkts machte - weitere Produkte folgen bald. So gibt es bald auch einen Terminkontrakt an der Chicago Mercantile Exchange (CME), der größten Terminbörse der Welt.

Ölpreise: Brent auf höchsten Stand seit 2015

Die Ölpreise haben am Dienstag weiter zugelegt. Während US-Rohöl weiterhin unter der 60-Dollar-Marke lag, kostete europäisches Erdöl der Marke Brent so viel wie seit Juni 2015 nicht mehr. Schon am Montag war der Brent-Preis durch die Schließung eines wichtigen Pipeline-Systems vor der Küste Schottlands getrieben worden. Der Betreiber Ineos teilte mit, die Reparatur des Risses, der bei einer Routineprüfung entdeckt worden sei, dauere zwei Wochen.

Ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent Oil Spot Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im Februar kostete am Morgen bis zu 65,70 US-Dollar und damit etwa einen Dollar mehr als am Vortag. Seit Wochenbeginn ist der Brent-Preis um mehr als zwei Dollar gestiegen. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Januar-Lieferung stieg um 42 Cent auf 58,41 Dollar.

Euro weiter unter 1,18 Dollar

Der Euro Börsen-Chart zeigen notiert weiterhin unter der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Am Montag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,1796 Dollar festgesetzt. Die ZEW-Konjunkturdaten für Deutschland waren schlechter ausgefallen als erwartet und hatten dem Euro einen Dämpfer verpasst. In den USA werden am Nachmittag Preisdaten von der Herstellerebene veröffentlicht, die Hinweise auf die am Mittwoch anstehenden Verbraucherpreise geben.