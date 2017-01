Dow Jones über 20.000 Punkten - aber Die Trump-Kursrally ist bereits in Phase drei

Zur Großbildansicht REUTERS Freude an der New Yorker Börse: Der Dow Jones wins "bigly", wie Trump sagen würde

Geschafft. Seit Tagen manövriert der wichtige US-Aktienindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen dicht unterhalb der 20.000-Punkte-Marke, am heutigen Mittwoch hat er sie erstmals in seiner Geschichte übersprungen. Wenn es an der Börse historische Momente gibt, dann dürfte dieser dazugehören: Das zuvor letzte Mal passierte der Dow im Jahr 1999 einen Zehntausender. Das war, als sich die Börsenwelt erstmals im Internetfieber befand.

Der Vergleich passt gut: Auch in den vergangenen Wochen haben die Investoren die Kurse wie im Rausch in die Höhe getrieben. Eingesetzt hat die Euphorie Anfang November vergangenen Jahres, am Tag der US-Wahl. Und der Mann, auf dessen Rechnung die seitdem erzielten Kursgewinne gehen, heißt Donald Trump.

Analysten, Marktforscher, Journalisten - er hat sie alle überrascht. Zuerst sah kaum jemand Trumps Wahlsieg voraus. Dann lagen so ziemlich alle Fachleute auch mit ihren Prognosen für die Reaktion der Finanzmärkte daneben: Statt des befürchteten Crashs begann jener Kursaufschwung, der am heutigen Mittwoch mit dem Dow-Jones-Rekord seinen vorläufigen Höhepunkt fand.

Die Trump-Hausse ist bereits in Phase drei

Aber warum steigen die Kurse eigentlich? Ein genauer Blick zeigt: Der Sprung des Dow Jones über die 20.000er-Marke ist bereits Teil von Phase drei der Trump-Hausse, die im Kurzüberblick bislang so ablief:

Phase eins: Trump macht Versprechungen, und die Börse glaubt daran. Schon im Wahlkampf hatte der Immobilienmilliardär aus New York angekündigt, die US-Wirtschaft mit Protektionismus, Steuererleichterungen, Deregulierung und milliardenschweren Investitionen in die Infrastruktur der Vereinigten Staaten ankurbeln zu wollen. Am Wahltag dann wurde klar: Diese Story kauften die Investoren dem künftigen US-Präsidenten ab. Vor allem Banken, Öl- sowie Bauunternehmen erlebten fortan einen Höhenflug an der Börse.

Es folgte Phase zwei, kurz vor der Amtsübernahme: Vorsichtige Skepsis machte sich breit. Die Investoren warteten ab, einige nahmen zweifellos schon mal Gewinne mit, der Aufschwung der Aktienkurse geriet zunächst ins Stocken. Viele Anleger fragten sich offenbar, ob die starken Kursgewinne gerechtfertigt waren. Sprich: Würde Trump seinen großspurigen Ankündigungen, wenn er denn erst im Amt wäre, auch Taten folgen lassen?

