Künftiger US-Präsident dominiert die Börse Wie Donald Trump vernünftigen Anlegern das Leben erschwert

Zur Großbildansicht AP Börsianer beobachten Trump: Der künftige US-Präsident dominiert den Markt schon jetzt wie kein zweiter

Donald Trump ließ mit einem Tweet gegen Toyota den Aktienkurs des Autobauers abrutschen - und das ist längst kein Einzelfall: Kaum eine Person hatte bisher so großen Einfluss auf die Börsen wie der künftige US-Präsident. Das macht vernünftigen Anlegern das Leben schwer.

10





Wunderbare Welt der sozialen Medien: Donald Trump twittert eine massive Attacke gegen den japanischen Autobauer Toyota Börsen-Chart zeigen - und als Reaktion darauf beginnt auf dem Kurznachrichtendienst erst einmal eine hitzige Diskussion über die Frage: Glatze oder nicht?

Grund dafür: Der erste User, der auf Trumps Tweet reagierte, postete eine spöttische Anspielung auf die Frisur des nächsten US-Präsidenten - und ist seinem Profilbild zufolge selbst weitgehend kahlköpfig.

Ihre Wirkung verfehlte Trumps Botschaft gen Japan dennoch nicht: Nachdem Amerikas künftiger Präsident Toyota am Donnerstag auf Twitter in scharfem Ton aufgefordert hatte, eine geplante Fabrik anstatt in Mexiko besser in den USA zu bauen oder ansonsten "hohe Zölle" zu zahlen, sackte der Aktienkurs des Autoherstellers an der Tokioter Börse um 1,7 Prozent ab. Sogar die Papiere anderer Autofabrikanten wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5. Januar 2017



Zum Vergleich: Insgesamt gab die Börse in Japan - gemessen am Leitindex Nikkei Börsen-Chart zeigen - gleichzeitig lediglich um 0,3 Prozent nach.

Es ist ein Fall, der sinnbildlich steht für ein Phänomen an den Finanzmärkten, das es so bislang noch kaum gab: Kaum eine einzelne Person hatte in der Vergangenheit so enormen und unmittelbaren Einfluss auf die Märkte wie Donald Trump. Kein Staatsmann, kein Notenbankchef und auch kein Wirtschaftsführer oder Großinvestor.

Das zeigt sich im Großen wie im Kleinen. Seit Trumps Wahlerfolg haussieren weltweit die Börsen, steigt der Dollar, werden rund um den Globus Milliardensummen aus Anleihen abgezogen und vornehmlich in US-Aktien investiert. Der Grund dafür sind einzig die Versprechungen des künftigen amerikanischen Regierungschefs, mit Investitionen, Deregulierung und Steuersenkungen die US-Wirtschaft stärken zu wollen. Fakten jedoch: bislang Fehlanzeige.

Und im Kleinen? Das Beispiel Toyota zeigt, wie Trump nicht nur den Gesamtmarkt, sondern auch einzelne Aktien bewegen kann. Auf ähnliche Weise hat der New Yorker Immobilienmagnat seit seinem Wahlsieg über Twitter bereits rund ein Dutzend Unternehmen ins Visier genommen.

Für Schlagzeilen sorgten beispielsweise seine Attacken gegen den Flugzeughersteller Boeing Börsen-Chart zeigen, der den USA angeblich eine zu hohe Rechnung für die Präsidentenmaschine Air Force One ausstellt, sowie gegen den Rüstungskonzern Lockheed Martin Börsen-Chart zeigen, bei dem nach Ansicht Trumps die Kosten des Militärjets F-35 aus dem Ruder laufen. Auch US-Autoherstellern wie General Motors Börsen-Chart zeigen drohte Trump bereits mit Zöllen, sollten sie ihre Fahrzeuge in Mexiko und nicht in den USA produzieren.

Die Reaktion der Börse ließ meist nicht lange auf sich warten, wie auch eine Übersicht zeigt, die ein US-Journalist vom Wirtschaftssender CNBC im Netz verbreitet hat.

Wie es scheint müssen rund um den Globus inzwischen die Konzernchefs zittern, sobald Donald Trump sein Smartphone zückt. Der ohnehin oft irrational erscheinende Aktienmarkt hat damit einen unberechenbaren Einflussfaktor mehr. Und das mit einem zusätzlichen Problem: Wie auch bei anderen Themen hält sich Trump offenbar beim Verfassen seiner kursrelevanten Tweets nicht unbedingt lange damit auf, Fakten zu checken und Informationen zu verifizieren. In seinem Toyota-Tweet beispielsweise verwechselte der Immobilienmilliardär ein bestehendes Werk des Autobauers im mexikanischen Baja mit einem geplanten Neubau anderswo.

Heißt im Klartext: Die Investoren müssen nicht nur jederzeit mit Querschüssen Trumps rechnen. Sie müssen zudem auch noch damit rechnen, dass diese Querschüsse fehlerhaft sind und möglicherweise in die Irre führen. Damit ist klar: Das derzeit vielbeachtete Thema "Fake-News", sprich die Gefahr, Falschmeldungen aufzusitzen, hält offenbar mit Donald Trump endgültig auch Einzug an der Börse.

Christoph Rottwilm auf Twitter @Christoph Rottwilm

Die Folgen lassen die ersten Monate nach Trumps Wahlsieg bereits erahnen: Noch größere Unruhe sowie mehr Kursschwankungen auf der einen Seite. Und noch mehr Mühe für vernünftige Investoren, die an einer ruhigen und besonnenen Geldanlage interessiert sind, auf der anderen. Denn diese Anleger müssen die in vergleichsweise überschaubarer Zahl verfügbaren entscheidenden, fundamentalen Informationen aus der immer größer werdenden Menge an heißer Luft herausfiltern. Das wird mit einem US-Präsidenten Donald Trump künftig sicher nicht leichter.

Immerhin: Eine Hilfe gibt es bereits. Die Smartphone-App Trigger wurde kreiert, damit sich Anleger schnell und unkompliziert wichtige Informationen zu Aktien anzeigen lassen können, die sie im Depot haben. Seit Kurzem verfügt die App nun auch über einen speziellen "Trump Trigger": Jedes Mal, wenn Trump zu einem Unternehmen twittert, erhalten die Nutzer, die die Einstellung auf dieses Papier angewendet hat, eine Warnung auf ihren Smartphones.

Nachrichtenticker