Börse nach der US-Wahl Dax reduziert Verluste weiter - und zeigt klare Trump-Gewinner

Zur Großbildansicht Getty Images Donald Trump ist Sieger im Präsidentschaftsduell: Die Börse reagiert verschnupft

Der Wahlsieg von Donald Trump schockt die Börsen - indes nicht so stark, wie erste Indikationen befürchten ließen. Bestimmte Branchen in Deutschland profitieren sogar vom Sieg Trumps.

Der Schreck der Anleger über den Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentenwahl lässt immer weiter nach. Der Dax Börsen-Chart zeigen notiert gegen halb 11 Uhr bei einem Minus von nur 0,65 Prozent. Im frühen Handel fiel der deutsche Leitindex Börsen-Chart zeigen noch um 1,73 Prozent auf 10.300,06 Punkte. Kurz vor 10 hatte sich das Minus auf 1,4 Prozent verringert und sank dann weiter. Und es gab sogar Dax-Aktien, deren Notierungen stiegen: Fresenius Börsen-Chart zeigen, Merck, FMC, Bayer Börsen-Chart zeigen und Heidelberg Cement Börsen-Chart zeigen sowie die Deutsche Börse Börsen-Chart zeigen. Bayer beispielsweise legte 3,25 Prozent zu.

Zu den Verlierern zählen neben Autowerten die Bankaktien. Daimler Börsen-Chart zeigen und BMW Börsen-Chart zeigen verloren jeweils rund 4 Prozent. Die Anteilsscheine der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen gaben um 3,6 Prozent nach und die der Commerzbank Börsen-Chart zeigen um 3,1 Prozent.

Von einer Verkaufspanik, wie sich am Morgen mit Indikationen unter 10.000 Punkten noch abzeichnete, ist damit nichts mehr zu spüren.

Die Deutsche Börse hatte noch kurz vor dem Start den Systemstatus "Fast-Market" aktiviert, der in hektischen Ausnahmesituationen ausgerufen wird. Damit werden am Markt zulässige Schwankungsbreiten etwa für Aktien ausgeweitet, um zu verhindern, dass der Handel bei sehr großen Kursveränderungen zu schnell ausgesetzt wird. Er erhöht damit allerdings das Verlustrisiko für Anleger.

Die Börse schüttelt den Trump-Schock langsam ab - das gleiche Bild bei den weiteren deutschen Indizes. Der MDax notierte zuletzt bei einem Minus von 0,96 Prozent, anfangs waren es über 1 Prozent. Der Technologiewerte-Index TecDax reduzierte sein Minus von 1,2 auf 0,52 Prozent. Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwochmorgen im Einklang mit den anderen Börsen in Europa klar tiefer eröffnet. Allerdings hat der Leitindex SMI Börsen-Chart zeigen dank seiner defensiven Ausrichtung von den anziehenden Pharmawerten profitiert und ist rasch ins Plus gedreht.

Pokern auf die Fed

Warum das maßvolle Verhalten? Börsianer vermuten, dass die Zinserhöhung der Federal Reserve Bank, die im Dezember möglich gewesen wäre, nun vom Tisch ist. Immerhin wird Fed-Chefin Janet Yellen alles tun, um die US-Wirtschaft auf Kurs zu halten. Und das bedeutet dann auch schon einmal, die Leitzinsen niedrig zu halten. Damit reagieren die Investoren ganz anders als beim "Brexit", der die Börsen weltweit in die Knie schickte.

Dazu kommt vermutlich eine gehörige Portion Pragmatismus. "Der Republikaner verbreitet durch seine harsche und unüberlegte Rhetorik Unsicherheit - und das ist Gift für die Börsen", kommentierte Vorstand und Chefstratege Heinz-Werner Rapp. "Aber trotz aller Aufregung gilt: An den Börsen wird das Leben weitergehen. Zum einen, weil die neue Situation an den Märkten bereits durch Kursverluste partiell antizipiert wurde. Zum anderen, weil Trump grundsätzlich als 'business friendly' wahrgenommen wird."

In die gleiche Kerbe haut Valentijn van Nieuwenhuijzen, Chefstratege und Head of Multi-Asset bei NN Investment Partners. "Entscheidend ist nun, ob sich Trump als populistischer oder pragmatischer Präsident der USA erweisen wird", sagt er. "Selbst eine eher pragmatische Vorgehensweise wird erst über einen gewissen Zeitraum sichtbar sein. Von daher ist der kurzfristige Ausblick eingetrübt mit (geo-) politischer Unsicherheit."

Und woher die kleine Pharma-Rally? Der europäische Branchenindex stieg um 2,4 Prozent. Die Papiere von Schwergewichten wie dem deutschen Bayer-Konzern (siehe oben), GlaxoSmithKline und AstraZeneca aus Großbritannien oder den beiden Schweizer Konzernen Novartis und Roche gewannen mehr als zwei Prozent an Wert. "Wir denken, dass Trumps Sieg für die Branche im Hinblick auf die Medikamentenpreise insgesamt positiv ist", erklärten die Analysten von Liberum. Die unterlegene demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton hatte Maßnahmen gegen hohe Medikamentenpreise geplant. Das dürfte nun vom Tisch sein. Auch die Experten des Brokers Jefferies gingen davon aus, dass sich im Gesundheitssektor die Angst vor drakonischen Preismaßnahmen legen dürfte. Kursunterstützend wirkt auch, dass eine Volksinitiative im US-Bundesstaat Kalifornien zur Begrenzung der Medikamentenpreise vor der Ablehnung stand.

Der Schreck traf auch Amerika. Die Investoren an der Wall Street hatten sich am Tag der US-Präsidentschaftswahl noch vorsichtig optimistisch gezeigt. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen legte am Dienstag zeitweise bis auf 18.400 Punkte, was den höchsten Stand seit dem 22. September bedeutete. Angesichts des absehbaren Wahlsieges von Donald Trump rauschten die Futures am Mittwochmorgen jedoch in den Keller. Das gleiche Bild in Asien.

Die dortigen Börsen bekamen den Verkaufsdruck angesichts des politischen Entwicklungen am Morgen bereits voll zu spüren. Der Nikkei Börsen-Chart zeigen brach in Tokio in der Spitze über 6 Prozent ein, und für den Hongkonger Hang Seng Börsen-Chart zeigen ging es um über 4 Prozent abwärts.

Sehen Sie das Video zum Trump-Schock: Asiens Börsen taumeln

got/Nachrichtenagenturen

