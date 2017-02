Von wegen Euro-Parität - Aufwertung des Dollar ausgebremst Schwächster Dollar-Start seit 30 Jahren - so redet Trump den Dollar schwach

Zur Großbildansicht REUTERS Banknoten aus aller Welt: Seit Trump im Amt ist, hat der Dollar Schwung verloren

Der Dollar werde bald mit dem Euro gleichziehen, lautete die Prognose Ende 2016. Doch auf die Dollar-Rally folgt der Schwächeanfall: Der Greenback erlebt den schwächsten Jahresstart seit 30 Jahren. Spült Trump den Dollar wieder weich?

Kommt die Parität oder kommt sie nicht? Und wie wichtig ist das eigentlich? Noch vor Kurzem waren sich viele Fachleute einig: Der Dollar befindet sich spätestens seit dem Wahlsieg Donald Trumps auf Höhenflug, der Gleichstand zum Euro kann nur eine Frage der Zeit sein. Die Deutsche Bank Börsen-Chart zeigen ging kurz nach Trumps Triumph im November vergangenen Jahres sogar so weit zu sagen, der Dollar werde den Euro im Jahr 2017 überflügeln, am Jahresende sei ein Euro dann womöglich nur noch 95 Dollar-Cent wert.

Auch Jan Hatzius, ein bekannter Ökonom der US-Bank Goldman Sachs Börsen-Chart zeigen, betonte erst vor wenigen Tagen die Sicht seines Instituts: Der Dollar, so Hatzius, wird weiter aufwerten und noch in diesem Jahr mindestens genauso viel wert sein wie der Euro.

Tatsächlich legte der Dollar etwa gegenüber dem Euro in den Wochen nach der US-Wahl kräftig zu. Der Anstieg wurde allgemein begründet mit der Erwartung der Finanzmärkte, ein neuer US-Präsident Trump könne mit Steuersenkungen, Infrastrukturinvestitionen und Deregulierung die US-Wirtschaft ankurbeln. Daraufhin, so die Überlegung, würde die Inflation anspringen, was laut Lehrbuch zu steigenden Zinsen führen sollte.

Seit dem Jahresanfang jedoch hat sich das Bild gewandelt, sprich: der Dollar befindet sich plötzlich wieder auf dem Rückzug. Allein im Januar verlor der Greenback gegenüber einem Korb internationaler Währungen 2,6 Prozent, wie etwa der US-Sender CNN beobachtet hat. Es ist der schwächste Jahresstart der US-Währung seit 1987, so der Sender.

Was ist da also los? Zum einen liegt die plötzliche Kehrtwende des Dollars durchaus im Interesse der neuen US-Regierung, die sich Sorgen um die Auslandsgeschäfte US-amerikanischer Konzerne machen muss - und damit um das eigene Versprechen, jede Menge neuer Jobs in den USA zu schaffen. Denn einerseits verteuert die Dollar-Stärke die Produkte amerikanischer Hersteller im Ausland. Andererseits wird es dadurch für Konzerne wie die Autobauer Ford oder General Motors zusätzlich unattraktiv (weil teurer), Arbeitsplätze, wie von Trump gewünscht, aus dem Ausland in die USA zu verlagern.

