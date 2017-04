Geldanlage bei niedrigen Zinsen Superreich dank Dividenden - wie diese beiden Damen

Zur Großbildansicht DPA Grund zur Freude: Die Milliardärinnen Susanne Klatten (l.) und Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann kassieren Jahr für Jahr gigantische Dividendenzahlungen von BMW beziehungsweise Continental

Frühjahr an der Börse, das heißt: Hochsaison für Dividendenjäger. Großaktionären wie den Familien Klatten/Quandt oder Schaeffler bringen die Ausschüttungen Jahr für Jahr Millionen. Daran kann sich jeder ein Beispiel nehmen.

22





Der Anzug maßgeschneidert, die Krawatte im leuchtenden gelb der hannoverschen Continental AG - und im Gesicht ein strahlendes Lächeln. Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann hat allen Grund zur guten Laune am Freitag dieser Woche im Kuppelsaal von Hannover, wo der Autozulieferer seine jährliche Hauptversammlung abhält.

Die 75-jährige Unternehmerin (Schaeffler-Gruppe) sitzt nicht nur im Aufsichtsrat von Continental, sie ist gemeinsam mit Sohn Georg auch Großaktionärin des Unternehmens. 46 Prozent beträgt der Anteil der Schaefflers an Continental - für Mutter Maria-Elisabeth und Sohn Georg bedeutet das, dass sie auch in diesem Jahr kurz nach dem Aktionärstreffen wieder eine Dividendenzahlung in Millionenhöhe aus Hannover erhalten werden.

Die Schaefflers sind nicht die einzigen, die mit Dividenden Jahr für Jahr ein Vermögen machen. Ein weiteres Beispiel: Die Geschwister Susanne Klatten und Stefan Quandt, die als Großaktionäre des Autobauers BMW Börsen-Chart zeigen in diesem Jahr sogar Gewinnausschüttungen von mehr als einer Milliarde Euro erhalten.

Solche Riesenbeträge müssen es natürlich nicht gleich sein, aber Dividenden können nicht nur für Superreiche eine lukrative Einnahmequelle bilden, sondern auch für Durchschnittsmenschen. Und dafür ist im Moment genau die richtige Zeit: Wie immer im Frühjahr überweisen gegenwärtig zahlreiche Unternehmen ihren Anteilseigner die Gewinnbeteiligungen. Etwa ein Dutzend Konzerne aus dem Dax beispielsweise werden das bis Ende April bereits getan haben, die restlichen folgen bis Ende Mai.

Auf Dividenden-Aristokraten konzentrieren

Insbesondere seit die Zinsen weltweit auf Tiefflug gegangen sind, finden die Ausschüttungen der Aktiengesellschaften besondere Beachtung. Und wie erst in dieser Woche wieder von EZB-Chef Mario Draghi zu hören war, wird sich an diesem Zinsumfeld in der Euro-Zone auch künftig noch eine Weile nicht viel ändern. Die Dividende ist der neue Zins - diese viel zitierte Weisheit wird am Finanzmarkt also wohl noch länger zu hören sein.

Der Spruch stimmt natürlich nicht ganz, denn nach wie vor gibt es zwischen festverzinsten Bankprodukten und Dividenden versprechenden Aktien mindestens einen entscheidenden Unterschied: Bei Tages- oder Festgeldern etwa geht der Anleger so gut wie kein Risiko ein, etwas von seinem angelegten Geld zu verlieren. Aktien dagegen, deren Kauf ja die Voraussetzung für eine Dividendenzahlung ist, bergen noch immer stets auch die Chance auf Kursgewinne - aber eben auch das Risiko von Kursverlusten.

Zudem ist klar: Längst nicht jedes börsennotierte Unternehmen zahlt auch eine Dividende. Das hängt vielmehr von der Geschäftslage, der Strategie des Managements sowie der Entscheidung der Aktionäre auf der Hauptversammlung ab. Im Dax beispielsweise gehen die Anleger von RWE Börsen-Chart zeigen sowie der Commerzbank Börsen-Chart zeigen in diesem Jahr leer aus.

Wer dagegen in Sachen Dividende auf Nummer sicher gehen will, hält sich an die sogenannten Dividenden-Aristokraten. Das sind Konzerne, die schon seit möglichst langer Zeit besonders zuverlässig eine Dividende gezahlt und diese nach Möglichkeit auch häufig erhöht haben.

Christoph Rottwilm auf Twitter @Christoph Rottwilm

Auf dem internationalen Parkett werden beispielsweise Weltkonzerne wie der Nahrungsmittelproduzent Nestlé Börsen-Chart zeigen oder der Pharmariese Novartis Börsen-Chart zeigen zu diesen Dividenden-Aristokraten gezählt. Im deutschen Leitindex Dax gehören Unternehmen wie Daimler Börsen-Chart zeigen, die Allianz Börsen-Chart zeigen oder BMW Börsen-Chart zeigen dazu, die auch beim aktuell hohen Kursniveau noch Dividendenrenditen von mehr als 4 Prozent bieten.

Hier die Übersicht über die wichtigsten Dividendenzahler im Dax:

Die besten Dividendenwerte im Dax Lust auf Dividende: Continental-Großaktionärin Maria Elisabeth Schaeffler freut sich so über die üppige Dividende bei Conti, dass sie zur Hauptversammlung des Autozulieferers extra mit einer Conti-gelben Krawatte angereist ist. Continental zahlt Anfang Mai eine Dividende von 4,25 Euro pro Aktie aus. Die Grande Dame der deutschen Wirtschaft baut mit dem Dividenden-Segen Schulden der Schaeffler AG ab. Die Dividenden-Königin in Deutschland ist jedoch etwas jünger ... Eine Milliarde Euro Dividende von BMW: Der Autokonzern hat 2016 knapp 7 Milliarden Euro Gewinn erzielt. Ein Drittel davon soll als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Da die BMW-Erben Susanne Klatten (Bild) und ihr Bruder Stefan Quandt 46,7 Prozent der BMW-Stammaktien besitzen, dürften sie von den insgesamt 2,3 Milliarden Euro BMW-Dividende rund 1,074 Milliarden Euro erhalten. Das sind 93 Millionen mehr als im Vorjahr. Zahltag ist am 12. Mai - mit 3,50 Euro Dividende pro BMW-Aktie. Dax auf Rekordniveau: Der deutsche Leitindex Dax hat in dieser Woche die Marke von 12.400 Zählern übersprungen. Trotz der jüngsten Kursrally bieten 6 Dax-Werte immer noch eine aktuelle Dividendenrendite von mindestens 4 Prozent ... ... dazu gehören die Autowerte BMW und Daimler, die Versicherer Allianz und Munich Re sowie die Lufthansa und ProSiebenSat1. Doch ein Top-Dividendenwert bemisst sich nicht an der schwankenden Dividendenrendite, sondern an der Verlässlichkeit der Dividendenzahlung. Zu den "Dividenden-Aristokraten", die ihre Dividende seit mindestens 20 Jahren nicht gesenkt haben, gehört zum Beispiel die Münchener Rück ... Munich Re: In dieser Woche hat die Munich Re mit 8,60 Euro pro Aktie die nominell höchste Dividende je Aktie an ihre Aktionäre ausgezahlt. Der Versicherer hat seine Dividende in den vergangenen 25 Jahren niemals gesenkt und zuletzt fünfmal in Folge erhöht. Auf der Hauptversammlung in dieser Woche übergab Nikolaus von Bomhard den Chefposten an seinen Nachfolger Joachim Wenning (rechts), und auch der neue Chef dürfte die Strategie, Aktionäre mit einer attraktiven und verlässlichen Dividende bei der Stange zu halten, fortsetzen ... Bleibt die Munich Re bei dieser Dividendenpolitik, können Aktionäre, die jetzt die Aktie kaufen, mit rund 5 Prozent jährlicher Dividendenrendite auf ihr eingesetztes Kapital rechnen. Für Dividendenjäger, die eine Aktie langfristig halten, treten Kursschwankungen der Aktie damit in den Hintergrund - sie kalkulieren mit dem jährlichen Dividendenertrag ihres Investments. Zu den Dividenden-Aristokraten zählt außerdem ... Fresenius Medical Care: Der vor allem in den USA tätige Blutwäsche-Spezialist hat seine Dividende 20 Jahre lang jedes Jahr erhöht. Da allerdings auch der Aktienkurs in den vergangenen Jahren stark gestiegen ist, beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Neueinsteiger lediglich 1,2 Prozent. Ebenso verlässlich ist der FMC-Mutterkonzern ... Fresenius: Hier stehen 25 jährliche Dividenden-Erhöhungen in Folge zu Buche. Allerdings gibt der Gesundheitskonzern sein Geld vor allem für Übernahmen aus, die Dividende wird jeweils nur in kleinen Schritten angehoben. Die Dividendenrendite beträgt aktuell nur noch 0,6 Prozent - für Dividendenjäger ist hier der Zug bereits abgefahren. Fresenius und FMC sind zugleich Beispiele dafür, dass Konzerne mit verlässlicher Dividendenzahlung häufig auch mit langfristig deutlichen Kurssteigerungen aufwarten. Ein interessanter Dividendenwert auch für Neueinsteiger ist ... Siemens: Joe Kaeser ist als Strippenzieher der Deutschland AG weltweit unterwegs, und der Kurs ist seit seinem Amtsantritt kräftig gestiegen. Siemens bietet aktuell eine Dividendenrendite von rund 3 Prozent - in diesem Jahr hatte der Konzern seine Ausschüttung deutlich auf 3,60 Euro erhöht. Auch Siemens hat seine Dividende in den vergangenen 25 Jahren nicht gesenkt und ist damit ein Dividenden-Aristokrat. Wer jetzt die Aktie kauft, muss allerdings bis Januar auf die nächste Dividendenzahlung warten. Bayer: Seit 13 Jahren hat Bayer die Ausschüttung nicht gesenkt und sie zuletzt sogar 7 Jahre in Folge erhöht. Die Dividendenrendite beträgt aktuell knapp 3 Prozent. Die Übernahme des US-Agrarriesen Monsanto und die Unsicherheit, ob der Mega-Merger von den Aufsichtsbehörden durchgewunken wird, hatten zuletzt die Aktie belastet. Am Freitag (29. April) wird Bayer seinen Aktionären 2,70 Euro Dividende je Aktie zahlen. SAP: Mit einer mindestens stabilen Dividende in den letzten 25 Jahren zählt der Software-Hersteller aus Walldorf ebenfalls zu den verlässlichsten Dividendenzahlern im Dax. Zuletzt standen 7 Eröhungen zu Buche, bei einer Ausschüttung von 1,25 Euro pro Aktie am 11. Mai beträgt die aktuelle Dividendenrendite rund 1,5 Prozent. Auch das ist deutlich mehr als der Zins auf dem Sparbuch. Linde: 23 Jahre lang die Dividende nicht gesenkt und zuletzt 7 Jahre in Folge die Ausschüttung erhöht - der Gase-Spezialist bietet aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,5 Prozent. Die geplante Fusion mit Praxair sorgt derzeit aber für Unruhe unter Aktionären. Henkel: Der siebte Dividenden-Aristokrat im Dax hält seine Dividende seit 25 Jahren mindestens stabil. 7 Erhöhungen in Serie stehen für den Konsumgüterhersteller außerdem zu Buche. Die Dividendenrendite ist mit 1,4 Prozent mäßig attraktiv - noch stärker als die Dividenden ist in den vergangenen Jahren der Kurs angezogen. RWE: Der Energieversorger RWE ist zwar in diesem Jahr eine Dividenden-Nullnummer, mit einem Kursplus von rund 30 Prozent seit Jahresbeginn jedoch die Aktie mit der zweitbesten Kursentwicklung im Börsenjahr 2017. Nach Abspaltung der Ökostrom-Tochter Innogy hoffen RWE-Aktionäre auf einen Neubeginn nach langer Leidenszeit. Die stärkste Kursentwicklung zeigt derzeit ... Lufthansa: Ein Kompromiss im Tarifkonflikt mit den teuren Piloten sowie der Ausbau der Partnerschaft mit der Golf-Airline Etihad beflügelt die Airline. Anleger hoffen, dass Chefpilot Spohr mit der Sanierung endlich vorankommt. Die Lufthansa-Aktie hat im Börsenjahr 2017 bislang ein Kurplus von 35 Prozent verbucht. Dennoch ist die Lufthansa kein Dividendenstar: Die Ausschüttungsquote ist mit lediglich 13 Prozent weit unterdurchschnittlich, und auch die Dividendenhistorie der vergangenen Jahre ist durchwachsen. Top 3 - Adidas: Die Aktie des Sportartikel-Herstellers war in den Jahren 2016 und 2015 jeweils bester Dax-Wert - und ist auch 2017 bislang in der Spitzengruppe dabei. Das Kursplus seit Jahresbeginn beträgt 24 Prozent, die Aktie notiert auf Rekordhoch. Auf Rang 4 folgt ein Bankenwert, der nach tiefem Sturz eine Aufholjagd gestartet hat ... Top 4 - Commerzbank: Mit einem Kursplus von 23 Prozent seit Jahresbeginn müht sich die Commerzbank zurück aus dem Tief der vergangenen Jahre. Die Hoffnung auf langsam ansteigende Zinsen, zumindest in den USA, sowie auf ein Anziehen der Weltkonjunktur helfen Deutschlands zweitgrößter Bank. Auch bei der Commerzbank fällt in diesem Jahr die Dividende aus. Top 5 - Infineon: Mit einem Kursplus von 15 Prozent seit Januar landet der Chiphersteller in den Top 5 des Börsenjahres 2017. Damit hat Infineon etwa doppelt so stark zugelegt wie der Dax. Zu den Verlierern des noch jungen Börsenjahres zählen dagegen ... Daimler: Der Autobauer weist mit einem Minus von rund 3 Prozent seit Jahresbeginn die schwächste Kursperformance im Dax 30 in diesem Jahr auf. Für Anleger, die jetzt den Einstieg wagen, ist die aktuelle Dividendenrendite von 4,5 Prozent attraktiv: Daimler hat im April für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende von 3,25 Euro gezahlt. Mit insgesamt 3,48 Milliarden Euro ist die Dividendensumme dennoch die höchste im Dax. Mit einer Ausschüttungsquote von 41 Prozent des Nachsteuergewinns und einer soliden Dividendenhistorie ist Daimler ebenfalls ein Wert für Dividendenjäger. Flop 2 - BMW: Ein Kursminus von knapp 1 Prozent steht für den Autobauer BMW zu Buche. BMW-Aktionäre trösten sich zumindest mit einer Dividende - am 12 Mai wird BMW voraussichtlich 3,50 Euro Dividende je Aktie auszahlen, so dass die Dividendenrendite knapp 4 Prozent beträgt. Deutsche Bank: Das Geldhaus zahlt in diesem Jahr erneut keine Dividende. Der harte Sanierungskurs von Bankchef John Cryan soll in diesem Jahr erste Ergebnisse zeigen. Der Kurs hat nach tiefem Sturz in den vergangenen Tagen wieder zugelegt. Das Versprechen des neuen US-Präsidenten, die Wirtschaft durch Steuersenkungen, Deregulierung und ein riesiges, schuldenfinanziertes Infrastrukturprogramm anzutreiben, sorgt insbesondere an den US-Börsen für Begeisterung.

Nachrichtenticker