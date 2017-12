Gerüchte um eigene Chipentwicklung bei Apple Dialog nach Apple-Konferenz im freien Fall

Die wieder aufgeflammte Furcht vor einem Absprung des wichtigen Kunden Apple Börsen-Chart zeigen hat die im TecDax notierte Aktie von Dialog Semiconductor am Montag erneut auf Talfahrt geschickt. Die Aktien des Chip-Designers fielen zeitweise um knapp 20 auf ein 18-Monats-Tief von 25,17 Euro. Damit steuerten sie auf den größten Tagesverlust seit zwei Jahren zu.

"Das Unternehmen hat indirekt einen Zeitungsbericht von vergangener Woche bestätigt, indem sie eingeräumt haben, dass Apple mittelfristig Dialog-Chips mit Eigenentwicklungen ersetzen könnte", sagte ein Börsianer. Die Firma betonte allerdings, dass 2018 keine Beeinträchtigung der Geschäftsbeziehungen mit dem iPhone-Hersteller zu erwarten seien.

Die japanische Tageszeitung "Nikkei" hatte vergangene Woche unter Berufung auf Insider berichtet, Apple Börsen-Chart zeigen wolle die wichtigen Chips zur Stromsteuerung seiner Smartphones künftig selbst entwickeln. Dies hatte die Aktie von Dialog Semiconductor bereits in der vergangenen Woche belastet.

Dialog: "Geschäftsbeziehung zu Apple nicht beeinträchtigt"

Zunächst hatten die Aussagen des Chipdesigners am Montag Morgen noch für Hoffnung unter Aktionären gesorgt und die Aktie steigen lassen. Der Chipentwickler Dialog Semiconductor sieht seine Geschäftsbeziehung zu Apple "kurzfristig nicht beeinträchtigt" durch eine mögliche Chip-Eigenproduktion des iPhone-Herstellers. Dialog habe keinen Anlass, die Geschäftserwartungen mit Apple im kommenden Jahr in Frage zu stellen, erklärte das deutsch-britische Unternehmen am Montag.

Analysten: Trennung dürfte noch auf sich warten lassen

Befürchtungen über negative Folgen der großen Abhängigkeit von Apple hatten die Anteilsscheine bereits im April kräftig belastet. Damals hatte Analyst Karsten Iltgen vom Bankhaus Lampe Anzeichen gesehen, dass der Dialog-Großkunde eigene integrierte Schaltkreise für das Strommanagement (PMIC) entwickelt und damit die Chips des TecDax-Unternehmens zumindest teilweise ersetzen könnte. Ab 2019 könnten Eigenentwicklungen demnach in iPhones eingesetzt werden, hatte der Analyst geschrieben.

Analyst Robin Brass von der Privatbank Hauck & Aufhäuser (H&A) erachtete die Wahrscheinlichkeit als gering, dass Apple schon ab 2018 die Powermanagement-Chips von Dialog durch eigene Produkte ersetzt. "Ich kann mir zwar vorstellen, dass so etwas passieren wird, aber nicht so schnell", sagte Brass der Nachrichtenagentur Bloomberg. Normalerweise würden die Verträge immer für die übernächste iPhone-Generation gemacht, so dass Dialog bereits wissen müsse, wenn es einen Ersatz für die eigenen Produkte geben sollte.

la/dpa/reuters