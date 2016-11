Nach 60 Jahren Stille Deutscher "Reichsbankschatz" kommt unter den Hammer

Zur Großbildansicht manager magazin online So laufen Auktionen ab: Telefonisch - und eben auch vor Ort, per Fingerzeig. Christie's-Konkurrenten wie "Spink" werden nun den "Reichsbankschatz" versteigern.

10





Nach dem Berliner Mauerfall vor 27 Jahren hat er für wilde Spekulationen gesorgt - und in der Sammlerszene für Unruhe: Der "Reichsbankschatz".

Fast 60 Jahre lang schlummerte er in Ost-Berlin in unterirdischen Tresoren. Im Sommer 2003 gelangte er dann an die Öffentlichkeit, als die ersten von rund 30 Millionen Alt-Aktien aus der Zeit vor 1945, die zu DDR-Zeiten in Kellern der ehemaligen Reichsbank lagerten, unter den Hammer kamen.

Seit 2009 ist es wieder stiller geworden um die historischen Wertpapiere von der Mitte der 19. Jahrhunderts und älter bis 1945. Auch scheint der ganz große Hype um die begehrten Alt-Aktien und Anleihen inzwischen etwas verflogen. Doch in- und ausländische Sammler dürften dieser Tage wieder mit dicken Lettern das Wort "Reichsbankschatz" in ihren Kalendern vermerkt haben.

Am 18. November werden erstmals ausländische Papiere aus den Alt-Beständen der Reichsbank versteigert. In London bietet das Auktionshaus "Spink" etwa 700.000 alte Aktien und Anleihen aus Österreich an - von Kaiser Franz Joseph I. und "Sissi" beziehungsweise aus der Zeit von 1855 bis 1945. Auftraggeber ist das deutsche Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen (BADV).

Der "Reichsbankschatz" war nach dem Zweiten Weltkrieg von der DDR übernommen worden. Die Berge alter Aktien und Anleihen lagerten noch Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung in den dicken Tresoren der früheren Reichsbankzentrale in Berlin. Dort residiert heute das Auswärtige Amt. Zu Kriegsende stapelte sich ein Großteil der in Deutschland ausgegebenen Aktien und Anleihen bei der Reichsbank, die alleinige Wertpapiersammelstelle im Deutschen Reich war. Aktien von Firmen, die bis Mitte der 60er Jahre ihren Sitz nach Westdeutschland verlagerten, fielen unter die dortige Wertpapierbereinigung.

In Ostdeutschland wurden alle Wertpapiere in den Depots der nach dem Krieg geschlossenen Banken blockiert, aber nicht konfisziert. Die in der Reichsbank lagernden Papiere überdauerten im Ostteil Berlins somit Nachkriegszeit und DDR. Mit der Einheit gingen Eigentumsrechte an den BADV-Vorläufer, das Bundesamt zur Regelung offener Vermögensfragen (Barov) über. Es ging um etwa 26 Millionen deutsche, auf Reichsmark lautende Titel sowie weitere Wertpapiere.

Seite 1 von 2 1. Teil: Deutscher "Reichsbankschatz" kommt unter den Hammer

Deutscher "Reichsbankschatz" kommt unter den Hammer 2. Teil: "Gute Nachfrage" erwartet

Nachrichtenticker