Die Mär vom Aktien-Schnäppchen Never catch a falling Deutsche-Bank-Aktie

Zur Großbildansicht REUTERS Deutsche Bank an der Börse: Seit Jahren geht es mit der Aktie abwärts

Manche Anleger kaufen Aktien, weil sie denken, die Papiere könnten nicht weiter fallen, sondern nur wieder steigen. Dass dieser Ansatz meist zum Scheitern verurteilt ist, zeigt die Aktie der Deutschen Bank.

Es gibt Anleger, die glauben, es sei eine gute Strategie, eine Aktie zu kaufen, nur weil sie bereits stark gefallen ist. Nach dem Motto: Noch weiter runter kann es nicht mehr gehen. Und es gibt Aktien, an denen sich zeigen lässt, dass dies meist ein denkbar schlechter Investmentansatz ist. Zum Beispiel die Aktie der Deutschen Bank.

Rückblende: 2007. Der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen geht es prächtig. Das Institut schreibt einen Rekord-Jahresgewinn von 6,5 Milliarden Euro, der seinerzeitige Vorstandschef Josef Ackermann ist mit rund 14 Millionen Euro Jahresgehalt Topverdiener im deutschen Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen. Auch die Aktie des Instituts notiert auf einem Höchststand, bei beinahe 100 Euro. Dann platzt in den USA die Immobilienblase.

Was folgt, ist Geschichte: Lehman-Pleite, Finanzkrise, Weltwirtschaftskrise. Und mittendrin Deutschlands Geldhaus Nummer eins. Im Verlauf des Jahres 2008 verwandeln sich die schwarzen Zahlen der Deutschen Bank in tiefrote. Am Ende steht ein Milliardenverlust sowie ein Bankchef Ackermann, der viel zu hohe Risiken eingegangen ist und viel zu stark auf das Investmentbanking gesetzt hat.

Klar, dass sich dies auch im Aktienkurs der Bank widerspiegelt: Bis Januar 2009 fällt das Papier auf weniger als 20 Euro. Ein Kurssturz um 80 Prozent binnen weniger Monate - noch weiter runter kann es kaum gehen, konnte man da denken.

Irrtum Nummer eins, Irrtum Nummer zwei ...

Doch das ist Irrtum Nummer eins. Zwar klettert die Deutsche-Bank-Aktie bis Mitte 2010 wieder bis in die Nähe der 50-Euro-Marke. 2011 kocht die Finanz- und Schuldenkrise jedoch ein weiteres Mal hoch - und die Finanztitel gehören zu den Aktien, die davon am härtesten getroffen werden. Bad News also erneut für die Aktionäre der Deutschen Bank, deren Papiere allein im August 2011 beinahe 30 Prozent an Wert verlieren.

Damit stehen die Anteilsschein zu jener Zeit wieder knapp über 20 Euro, was manchem Schnäppchenjäger möglicherweise günstig erscheint. Aber Vorsicht: Wer zugreift, unterliegt Irrtum Nummer zwei.

Denn die Erholung der Bank lässt bis heute auf sich warten. Und schlimmer noch: Das Institut steckt weiter tief in der Krise, die Rechtsrisiken sind weiterhin nicht überschaubar. Der neue Chef John Cryan konnte bislang nicht überzeugend darlegen, wie er die Deutsche Bank zu alter Stärke führen will.

Seite 1 von 2 1. Teil: Never catch a falling Deutsche-Bank-Aktie

Never catch a falling Deutsche-Bank-Aktie 2. Teil: Die nächste Milliardenbuße steht ins Haus

Mehr manager magazin Zur Startseite