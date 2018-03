Erneuter Kursrutsch Deutsche Bank Aktie bricht ein und stürzt auf 18-Monats-Tief

Deutsche Bank: Millionen Boni für Investmentbanker, Magerkost für Aktionäre

Erneuter Kursrutsch: Die Aktien der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen sind am Mittwoch um mehr als 6 Prozent abgestürzt und unter die Marke von 12 Euro gefallen. Damit haben sie das tiefste Niveau seit 18 Monaten erreicht.

Anlass für den Ausverkauf: Finanzchef James von Moltke hatte auf einer Morgan-Stanley-Konferenz in London erklärt, dass der Deutschen Bank im ersten Quartal im Bereich Unternehmens- und Investmentbank deutlicher Gegenwind entgegen weht. Insgesamt beziffert er den aus Währungsschwankungen und höheren Kosten resultierenden Betrag auf 450 Millionen Euro. Das erste Quartal 2017 sei recht stark gewesen, es werde schwierig dem Vergleich Stand zu halten.

Derweil verlangte der unter anderem für die Sparte zuständige stellvertretende Vorstandschef Marcus Schenck den Anlegern auf einer Veranstaltung der Nachrichtenagentur Bloomberg Geduld ab. Die Trendwende der Bank sei eine Frage von mehreren Jahren. Man sei auf einem richtigen Weg, müsse dies aber immer wieder unter Beweis stellen.

Boni für Banker zehnmal so hoch wie Dividende an Aktionäre

Für Aktionäre ist das umso schwieriger nachzuvollziehen, da die Deutsche Bank ihre verbleibenden Investmentbanker trotz mauer Leistungen bestens bedient. Die krisengeplagte Deutsche Bank Börsen-Chart zeigen hatte Mitte März bekannt gegeben, dass sie ihren Mitarbeitern ungeachtet des dritten Jahresverlusts in Folge wieder Boni in Milliardenhöhe zahlt. Die Aktionäre, die ohnehin unter dem jahrelangen Kurssturz der Aktie leiden, müssen sich dagegen abermals mit einer Mini-Dividende begnügen.

Während das Personal der Deutschen Bank knapp 2,3 Milliarden Euro an variabler Vergütung bekommt, schüttet das Geldhaus an seine Anteilseigner lediglich rund 230 Millionen Euro aus - ein Zehntel des Betrages, der hauptsächlich in die Taschen der Investmentbanker unter den rund 97.000 Beschäftigten fließt.

Während der Vorstand der Deutschen Bank unter Vorstandschef John Cryan wie in den Vorjahren auch in diesem Jahr auf Boni verzichtet, hatten sich die Investmentbanker der Deutschen Bank für eine kräftige Erhöhung der Boni stark gemacht - und sich mit ihrer Forderung auch durchgesetzt. Auf diese Weise wird die krisengeschüttelte Bank möglicherweise einige ihrer Banker an Bord halten können - mit dem Ruf eines Selbstbedienungsladens dürfte es der Deutschen Bank jedoch weiterhin schwer fallen, die Zahl ihrer langfristigen Aktionäre zu steigern.

Wie aus dem am Freitag veröffentlichten Geschäftsbericht der Deutschen Bank hervorgeht, soll die Dividende elf Cent je Anteilsschein betragen nach 19 Cent im Vorjahr. Damit gehört die Deutsche Bank zu den wenigen Dax-Konzernen, die ihre Dividenden für 2017 kürzen, während die große Mehrheit der Dax-Unternehmen ihre Ausschüttung für das abgelaufene Geschäftsjahr kräftig steigert.

Vorstandschef John Cryan bezog 2017 ein Grundgehalt von 3,4 Millionen Euro. Das sind 400.000 Euro weniger als im Jahr davor. Schuld an der Einbuße ist eine Änderung der Vergütungsregeln. Cryan gehört damit beileibe nicht zu den Spitzenverdienern unter den Top-Managern der großen deutschen Konzerne, deren Rangliste von SAP-Chef Bill McDermott angeführt wird, der 21,8 Millionen Euro ausgezahlt bekam.