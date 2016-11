Börse Dax im Dämmerzustand - doch Vonovia punktet

Zur Großbildansicht REUTERS Abwarten als Devise: Für den Dax bedeutet das einen Start ohne großen Schwung

Der Dax verharrt in einem knappen Minus. Anleger warten auf Indizien, für welchen Zinskurs sich die US-Notenbank entscheiden wird. Trotzdem legen die Aktien von Vonovia zu.

Der Dax Börsen-Chart zeigen knüpfte am Donnerstag im frühen Handel an seinen Rücksetzer vom Vortag an und stand zuletzt um 0,13 Prozent tiefer bei 10.649,93 Punkten. Nach dem kurzen Schub durch die überraschende Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten mache sich in den Börsensälen wieder Zurückhaltung breit, so Experten der Postbank.

Rückenwind fehlte am Morgen auch von der Wall Street, wo der US-Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen am Vorabend seine mehrtägige Trump-Rally vorerst beendet hatte. Immerhin auf positives Terrain stieß der breitere deutsche Markt im frühen Handel vor.

Im Mittelwerteindex MDax Börsen-Chart zeigen stand zuletzt ein Plus von 0,12 Prozent auf 20.487,33 Punkte zu buchen, und für den am Vortag bereits stark erholten Technologiewerteindex TecDax ging es um 0,12 Prozent auf 1719,35 Punkte weiter bergauf. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen gab um 0,12 Prozent auf 3022,65 Punkte nach.

Im Tagesverlauf richten sich die Blicke nun auf zahlreiche Konjunkturdaten, darunter die Verbraucherpreise aus Europa und den USA. Das Hauptaugenmerk wird aber auf der Rede der Vorsitzenden der US-Notenbank, Janet Yellen, vor dem gemeinsamen Ausschuss von Senat und Repräsentantenhaus liegen. Börsianer gehen davon aus, dass Yellen den vom Markt für Dezember erwarteten Zinsschritt vorbereiten wird.

Auf Unternehmensseite gerieten Papiere von Henkel Börsen-Chart zeigen nach der Vorstellung der neuen Wachstumspläne unter Druck und gehörten mit mehr als eineinhalb Prozent Kursverlust zu den Dax-Schlusslichtern. Gemieden wurden im frühen Handel insbesondere die Infineon-Aktien: Sie rutschten zeitweise mit mehr als 3 Prozent Kursabschlag auf den letzten Dax-Platz ab.

Die Führungsposition im Leitindex übernahmen Aktien von Vonovia - sie legten im Gleichklang mit den europaweit etwas festeren Immobilienwerten um mehr als ein halbes Prozent zu. Der größte deutsche Immobilienkonzern beginnt nun mit der im September angekündigte Milliardenübernahme des Konkurrenten Conwert.

Die japanische Aktienbörse kam am Donnerstag wenig vom Fleck. Der Leitindex Nikkei Börsen-Chart zeigen lag bei einem Stand von 17.862 Punkten leicht höher.

