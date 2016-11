Börse Dax im Dämmerzustand

Zur Großbildansicht REUTERS Abwarten als Devise: Für den Dax bedeutet das einen Start ohne großen Schwung

Am heutigen Donnerstag erwarten Experten nicht viel vom Dax - Abwarten ist angesagt. Vor allem auf Indizien, für welchen Zinskurs sich die US-Zentralbank Fed entscheiden wird.

Der Dax Börsen-Chart zeigen wird Börsianern zufolge am Donnerstag wenig verändert starten. Am Mittwoch hatten Zweifel an einem Wirtschaftsboom unter dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump den Leitindex 0,7 Prozent ins Minus auf 10.663,87 Punkte gedrückt.

Als Reaktion auf den überraschenden Sieg des Republikaners hatte der Leitindex in den vergangenen Tagen zeitweise sechs Prozent zugelegt. Die Diskussionen der Anleger drehen sich nun erneut vor allem um die US-Geldpolitik. Von den Zahlen zur Inflation und vom Konjunkturbarometer der Federal Reserve Bank von Philadelphia erhoffen sie sich Hinweise darauf, wie schnell die US-Notenbank Fed die Zinsen anheben wird.

Die Wall Street ging der Dow Jones Börsen-Chart zeigen 0,3 Prozent tiefer bei 18.868 Punkten aus dem Handel. Er hatte zuletzt sieben Tage in Folge zugelegt und ein Rekordhoch markiert. Der breiter gefasste S&P-500 fiel um 0,2 Prozent. Dagegen gewann der Index der Technologiebörse Nasdaq Börsen-Chart zeigen 0,4 Prozent.

Die japanische Aktienbörse kam am Donnerstag wenig vom Fleck. Der Leitindex Nikkei Börsen-Chart zeigen lag bei einem Stand von 17.862 Punkten leicht höher.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

Nachrichtenticker