Börse Dow Jones auf Rekordhoch, Dax im Vorwärtsgang

Der Dax hält sich über der Marke von 13.100 Zählern. Nach dem Rekordhoch im Dow Jones bleiben Anleger zuversichtlich.

Der Dax Börsen-Chart zeigen hat zum Handelsauftakt am Mittwoch zunächst keine größeren Sprünge gemacht. Zum Handelsstart notierte der Dax Börsen-Chart zeigen 0,1 Prozent fester bei 13.177 Punkten. Der EuroStoxx 50 startete ebenfalls kaum verändert.

Die anfängliche Unsicherheit infolge des Scheiterns der Jamaika-Sondierungen in Berlin hatte der Dax zu Wochenbeginn rasch abgehakt. Rückenwind lieferten ein etwas schwächerer Eurokurs und starke Autoaktien. Wie so oft in den vergangenen Jahren nutzen Anleger kleinere Rückschläge am Aktienmarkt für Käufe.

An der Wall Street wurden am Vorabend zwar neuerliche Rekordstände gemessen - der Dow Jones Börsen-Chart zeigen erreichte im Handelsverlauf ein neues historisches Hoch.

Ob es für den Dax bereits kurzfristig wieder Richtung Rekordhoch bei 13.525 Punkte geht, ist auch angesichts der in den USA verkürzten Thanksgiving-Woche ungewiss. Das Marktgeschehen dürfte sich temporär beruhigen, glaubt vielmehr Christian Schmidt von der Helaba. Christof Geyer von der Commerzbank rät Anlegern, Geduld zu haben.

Berichtsaison neigt sich dem Ende zu

An nennenswerten Konjunkturdaten stehen zur Wochenmitte die europäischen Daten zum Verbrauchervertrauen auf dem Plan. Weitere Impulse könnten im Verlauf noch US-Daten vom Arbeitsmarkt, zum Auftragseingang langlebiger Güter sowie zur Konsumstimmung liefern. Am Abend mitteleuropäischer Zeit steht dann das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed auf der Agenda.

Mit dem Auslaufen der Berichtssaison wird es auch auf Unternehmensseite ruhiger. Fresenius-Aktien könnten wegen der möglichen Verzögerung bei der Übernahme des US-Generikaherstellers Akorn einen Blick wert sein. Kreisen zufolge zieht sich die kartellrechtliche Prüfung des Akorn-Kaufs möglicherweise über das Jahresende hinaus hin. Börsianer hatten die Übernahme durch den Bad Homburger Gesundheitskonzern zuletzt mit zunehmender Skepsis betrachtet, da Akorn unter dem Preiswettbewerb in den USA leidet.

Empfehlungen für BASF und RWE

Einige Analystenmeinungen dürften am Markt ebenfalls eine Rolle spielen: Frische Kaufempfehlungen der Berenberg-Experten für BASF sowie der Schweizer Bank UBS für RWE gaben im vorbörslichen Handel den Aktien des Chemiekonzerns und des Energiekonzerns Schwung. Dagegen knickten Axel Springer ein, nachdem zuvor die Barclays-Experten ihr optimistisches Votum zurückgezogen hatten.

Als Nachzügler im Berichtsreigen stehen vor allem Werte eher aus den hinteren Börsenreihen auf der Agenda: Anleger haben die Zwischenberichte des Tickethändlers und Veranstalters CTS Eventim , des Kabelnetzbetreibers Tele Columbus und des Börsenneulings und Batterie-Experten Varta zu verarbeiten

Volkswagen-Empfehlung von Goldman Sachs

Die Aktien von Volkswagen Börsen-Chart zeigen legten am Dienstag weiter zu, nachdem sie bereits am Montag deutlich gestiegen waren. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von Volkswagen nach Aussagen zu den Zielen für 2020 auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Der erstmals veröffentlichte Ausblick des Autobauers für den freien Barmittelzufluss klinge im Vergleich zu seiner Schätzung konservativ. Dazu hätten die Wolfsburger die Ziele für den Umsatz und den Vorsteuergewinn nach oben revidiert.

Volkswagen schlossen den Handel am Dienstag mit einem Plus von mehr als 3 Prozent auf 170,40 Euro. Damit erreichten sie den höchsten Stand seit September 2015, als VW wegen des Abgasskandals in den USA erstmals in die Schlagzeilen geraten und der Aktienkurs eingebrochen war.

Im Sog von Volkswagen gewannen legten die Aktien von BMW Börsen-Chart zeigen rund 1,9 und die Papiere von Daimler Börsen-Chart zeigen rund 1,6 Prozent zu und zählte damit ebenfalls zu den stärksten Werten im Dax.

Euro gibt leicht nach, türkische Lira auf Rekordtief

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat am Dienstag leicht nachgegeben. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung in einem ruhigen Umfeld 1,1725 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Am Montag war der Euro durch die gescheiterten Gespräche zur Regierungsbildung in Deutschland und solide US-Wirtschaftsdaten zeitweise belastet worden.

Unter anhaltendem Druck stand dagegen die türkische Lira. Sowohl zum US-Dollar als auch zum Euro fiel sie auf ein Rekordtief. Als Auslöser wurden jüngste Äußerungen des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan genannt. Erdogan hatte sich zum wiederholten Mal gegen höhere Leitzinsen ausgesprochen. Erdogan gilt schon länger als Kritiker hoher Zinsen zur Inflationsbekämpfung.

Bitcoin auf Rekordhoch

Die Rekordjagd beim Bitcoin Börsen-Chart zeigen geht weiter. Am Montagnachmittag erreichte der Kurs der Digitalwährung an wichtigen Handelsbörsen wie zum Beispiel Bitstamp oder Coinbase einen Höchststand bei 8231 Dollar. Seit Beginn des Jahres ist der Wert der Digitalwährung um etwa 800 Prozent gestiegen. Während der Bitcoin von einem Rekordhoch zum nächsten springt, sehen Experten eine gefährliche Marktübertreibung und warnen vor den Folgen einer platzenden Preisblase.

Der Höhenflug sei massiv, sagte Experte Luke Hickmore vom Vermögensverwalter Aberdeen Standard Investments in London. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern wird der Bitcoin weiterhin von der Aussicht angetrieben, dass die Digitalwährung künftig an der weltgrößten Terminbörse für Finanzderivate CME in Chicago gehandelt werden kann. Es sei unklar, wann die Blase platzen werde, sagte Hickmore. Allerdings werde es dann "eine Menge an Schmerzen auslösen". Obwohl Experten das Ende der Spekulationsblase erwarten, hat der Bitcoin Börsen-Chart zeigen zuletzt an Bedeutung gewonnen und kann an den Finanzmärkten nicht mehr ignoriert werden.

Steuerpläne von Trump müssen Senat-Abstimmung überstehen

"Für weihnachtliche Vorfreude ist es allerdings noch etwas zu früh", gibt die Helaba-Expertin Claudia Windt zu bedenken. Denn nach der Zustimmung im Repräsentantenhaus müssten die Steuerpläne von Donald Trump noch die Abstimmung im Senat überstehen, wo die republikanische Partei des US-Präsidenten "nur eine denkbar knappe Mehrheit" habe.

