Händler an der New Yorker Börse: Der Dow Jones notiert auf Rekordniveau

Die Kursrekorde an der Wall Street treiben erneut den Dax sowie die Börsen in Asien an. Sowohl der US-Leitindex Dow Jones Industrial als auch der marktbreite S&P 500 hatten am Vortag neue Rekorde aufgestellt. Zudem ist Verfallstag für Aktien und Optionen.

Kursgewinne an den Börsen: Der Dax Börsen-Chart zeigen hat auch am Freitag seine Erholung fortgesetzt und ist im frühen Handel über die Marke von 12.400 Zählern gesprungen. Zuletzt notierte der Index 0,6 Prozent fester bei 12.418 Punkten. Binnen einer Woche hat der deutsche Leitindex Dax rund 400 Punkte zugelegt. Auch MDax Börsen-Chart zeigen und TecDax Börsen-Chart zeigen verzeichneten Gewinne.

Die Rekordjagd in den USA sowie die Kursgewinne in Asien stützen die Börsen in Europa und locken Anleger wieder ins Risiko. Größere Schwankungen müssen vor dem Wochenende allerdings einkalkuliert werden: Denn an den Terminbörsen ist der große Verfall von Terminkontrakten, der Hexensabbat. Vom großen Verfall sprechen Börsianer immer dann, wenn der letzte Handelstag aller vier Derivate-Typen, also der Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien, auf denselben Tag fällt.

"Spannend wird sein, ob die gute Stimmung an den Börsen auch über den Optionsverfall hinaus anhält", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Es wäre nicht das erste mal, dass sich das Börsenwetter nach einem großen Verfalltermin ändert. Genau wie beim Wetter draußen können auch an der Börse schnell die ersten Herbststürme aufziehen", merkte der Portfolio-Manager an.

Kaufrausch an der Wall Street: Dow Jones springt auf Rekordniveau

An der Wall Street baute der Dow Jones Börsen-Chart zeigen am Donnerstag nach Börsenschluss in Europa seine Gewinne aus. Er schloss knapp ein Prozent höher auf einem Rekordhoch von 26.656 Punkten.

Der breiter gefasste S&P-500 rückte um 0,8 Prozent auf 2930 Zähler vor, womit er ebenfalls einen neuen Höchststand markierte. Der Technologieindex Nasdaq verbesserte sich um rund ein Prozent auf 8028 Punkte.

Geschäftsklima verbessert, Adidas-Konkurrent Under Armour mit Kursrally

In den USA hatte sich das Geschäftsklima in der Region Philadelphia (Philly-Fed-Index) überraschend stark verbessert, wie der Indikator der regionalen Notenbank zeigte. "Die Zusammensetzung der Komponenten des Index war stark", sagte Ökonom Jan Hatzius von Goldman Sachs. Sowohl die neuen Aufträge als auch die Auslieferungen und die Beschäftigung seien gestiegen. Zudem sank die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf ein neues Tief seit dem Jahr 1969.

Unter den Einzelwerten ging es für die A-Aktien des Sportartikelherstellers Under Armour als bester Wert im S&P 500 um 6,61 Prozent bergauf. Der Adidas- und Nike- Konkurrent wird einem Bericht zufolge weitere 400 Stellen abbauen, um mit niedrigeren Kosten seine Wettbewerbsfähigkeit auf dem US-Markt zu stärken.

Letzter Tag im Dax für die Commerzbank

An diesem Freitag werden zudem Dax, MDax & Co letztmals in alter Zusammensetzung gehandelt, bevor die Indexreform der Deutschen Börse ab Montag gravierende Änderungen bringt - unter anderem Doppellistings. Das Gründungsmitglied Commerzbank hat seinen vorerst letzten Tag im deutschen Leitindex. Der Zahlungsabwickler Wirecard rückt dafür am Montag in die erste Börsenliga auf.

Unternehmensseitig steht vor dem Wochenende wenig Bewegendes auf der Agenda. Vorbörslich sehr fest zeigten sich auf der Handelsplattform Tradegate die Papiere des Essenslieferanten Delivery Hero . Der US-Fahrdienstvermittler Uber ist Kreisen zufolge an einem Kauf von Deliveroo interessiert. Südzucker verzeichneten hingegen vorbörslich stärkere Kurseinbußen.

Kursgewinne auch in Asien, Euro bei 1,17 Dollar

In Tokio zog der Nikkei Börsen-Chart zeigen -Index am Freitag um 1,1 Prozent auf 23.929 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 1,4 Prozent auf 2769 Punkte.

Leichte Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China hat dem Tokioter Aktienmarkt am Freitag Auftrieb verliehen. Der Leitindex Nikkei stieg im Vormittagshandel um 0,8 Prozent auf 23.864 Punkte auf den höchsten Stand seit rund acht Monaten. Börsianer verwiesen darauf, dass die zu Wochenbeginn verkündeten zusätzlichen gegenseitigen Strafzölle der beiden weltgrößten Volkswirtschaften geringer ausgefallen seien als befürchtet.

Zudem blieben die Geschäftsaussichten für die Unternehmen in den vielen Ländern trotz dieses Konflikts dank des kräftigen Wachstums der Weltwirtschaft solide.

Auch der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans legte zu. Am Devisenmarkt in Fernost behauptete der Euro mit 1,1777 Dollar seine Vortagsgewinne.

Der Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen notierte im fernöstlichen Handel zum Dollar bei 1,1671 Dollar und damit nahe seines August- und Septemberhochs von 1.1730 Dollar. Zum Yen notierte die US-Währung schwächer bei 112,08 Yen.

mit Reuters und dpa