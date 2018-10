Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Anleger am Mittwoch erst einmal fürs Abwarten entschieden. Der Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen notierte im frühen Handel bei 11.972 Punkten praktisch unverändert zum Vortag.

Am Dienstag hatte das Börsenbarometer noch eine gewisse Stärke bewiesen und sich nach hohen Verlusten am Ende wieder zurück ins Plus gekämpft.

Der Index der mittelgroßen Werte, der MDax Börsen-Chart zeigen, rückte am Mittwoch um 0,1 Prozent auf 24.806,9 Punkte vor. Der EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen als Leitindex der Eurozone gab um 0,2 Prozent nach.

Die Lage am italienischen Anleihemarkt hatte sich zwar zuletzt entspannt, dennoch bleibt die Skepsis: "Ohne Sparmaßnahmen dürften die Zinsen für italienische Staatsanleihen schnell wieder steigen und die Kurse der italienischen Banken fallen", sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Die Börsianer werden nicht allzu lange Geduld mit dem europäischen Patienten Italien haben."

Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

Auch mögliche aggressivere Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed drückten auf die Stimmung. Einen Hoffnungsschimmer bieten allerdings die Medienberichte über Fortschritte bei den Brexit-Verhandlungen. Außerdem verhinderten Spekulationen auf eine starke Bilanzsaison größere Kursverluste, sagen Börsianer.

Zu den Favoriten am deutschen Aktienmarkt zählte Nordex Börsen-Chart zeigen mit einem Kursplus von 7,1 Prozent. Der Windkraftanlagen-Bauer verfünffachte seinen Auftragseingang im abgelaufenen Quartal. Kunden hätten Turbinen mit einer Gesamtleistung von 974 Megawatt bestellt.

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen ist am Mittwoch leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1510 US-Dollar knapp über der Marke von 1,15 Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1435 Dollar festgesetzt.

cr/dpa-afx/rtr