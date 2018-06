Börse Deutsche Bank und Commerzbank obenauf

Die Handelsvorgaben aus den USA sind gut. Der Dow Jones hat die Marke von 25.000 Punkten zurückerobert. Der Dax startet mit Gewinnen in den Handel. Bankenwerte sind zunächst gefragt. Der Ölpreis steigt überraschend trotz jüngster Öl-Reservedaten, der Euro knüpft an die Vortagesgewinne an.

Der Dax Börsen-Chart zeigen hat am Donnerstag an die bescheidenen Gewinne der vergangenen Tage angeknüpft. Dank positiver Vorgaben aus Übersee stieg der deutsche Leitindex in den ersten Handelsminuten um 0,30 Prozent auf 12.868 Punkte. Der MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen deutschen Unternehmen gewann 0,24 Prozent auf 26.873 Punkte und der Technologiewerte-Index TecDax Börsen-Chart zeigen 0,53 Prozent auf 2857 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen ging es um 0,38 Prozent bergauf.

Zu den größten Gewinnern zählten die Aktien der Commerzbank Börsen-Chart zeigen und Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen, die sich um 2,1 und 1,6 Prozent verteuerten.

Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba verwies darauf, dass der US-Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen am Vortag die Marke von 25.000 Punkten zurückerobert hatte. Damit erreichte er den höchsten Stand seit Mitte März. Zudem habe der Technologie-Index Nasdaq 100 erneut ein Rekordhoch erreicht, ergänzte Schmidts Kollege Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK.

Vor den Sitzungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-Notenbank Fed warteten die Anleger auf geldpolitische Signale, so Hewson weiter. Auch in Asien entwickelten sich die Aktienkurse zuletzt freundlich.

Auf der deutschen Unternehmensagenda sah es am Donnerstagmorgen sehr übersichtlich aus. Dementsprechend könnten zunächst vor allem Analystenkommentare für Kursbewegungen sorgen. Der Medizinkonzern Fresenius Börsen-Chart zeigen steht mit einer Investorenveranstaltung im Fokus. Er hatte am Vortag eine Neuordnung seines Klinikgeschäfts angekündigt, um die Voraussetzungen für weitere mögliche Übernahmen im Ausland zu schaffen.

Wacker Chemie Börsen-Chart zeigen drohen weitere Kursverluste, nachdem das Analysehaus Kepler Cheuvreux seine Kaufempfehlung für die Aktien des Spezialchemiekonzerns und Solarzulieferers gestrichen hatte. Die von der chinesischen Regierung angekündigten Kürzungen bei den Förderungen und Einspeisevergütungen für Solarstrom seien substanziell und könnten die Branche erheblich belasten, begründete Analyst Martin Jungfleisch seine Neubewertung.

Ölpreis steigt trotz höherer Reserven

Die Ölpreise haben am Donnerstag trotz eines überraschenden Anstiegs der US-Ölreserven zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im August 75,87 US-Dollar. Das waren 51 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juli-Lieferung stieg um 41 Cent auf 65,14 Dollar.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

Der Ölmarkt hat damit nur für kurze Zeit mit fallenden Preisen auf einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl in den USA reagiert. Am Mittwochabend waren die Ölpreise noch gesunken, nachdem die US-Regierung einen Anstieg der Reserven um 2,1 Millionen Barrel auf 436,6 Millionen Barrel gemeldet hatte. Analysten hatten dagegen einen Rückgang um 2,1 Millionen Barrel erwartet.

Euro knüpft an Gewinne des Vortags an

Seit Mitte der Woche sorgt die Aussicht auf eine straffere Geldpolitik der EZB für Auftrieb beim Euro Börsen-Chart zeigen. Der Chefvolkswirt der Notenbank, Peter Praet, hatte eine Diskussion über die Fortsetzung des Kaufprogramms für Anleihen angekündigt. Laut bisherigen Ankündigungen sollen die Käufe der Notenbank noch bis mindestens September fortgesetzt werden. Derzeit kauft die EZB pro Monat Anleihen in einem Volumen von 30 Milliarden Euro.

Der Euro hat am Donnerstag an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft und weiter leicht zugelegt. Am frühen Morgen stieg die Gemeinschaftswährung bis auf 1,18 US-Dollar. Das ist der höchste Stand seit dem 21. Mai. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1765 Dollar festgesetzt.