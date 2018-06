Börse Wall Street schiebt Dax an

Mit der gestrigen Rally an der Wall Street kann der Dax am Mittwoch nicht mithalten. Der Leitindex robbt sich nur langsam weiter vor. Die politische Situation in Italien und der Handelsstreit mit den USA belasten Anleger.

Der Dax Börsen-Chart zeigen kommt erneut nur in Trippelschritten voran. Er legte zur Eröffnung am Mittwoch 0,2 Prozent auf 12.814 Punkte zu. "Mit der Rally an der Wall Street kann die Frankfurter Börse nicht mithalten", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. "Vor dem G7-Treffen am Freitag ist der Risikoappetit der Anleger eher gering. Es bleibt abzuwarten, ob sich US-Präsident Donald Trump kompromissbereit zeigt oder weiterhin auf Konfliktkurs bleibt.".

Am Dienstag war der Dax zeitweise um 1,2 Prozent auf 12.925 Punkte geklettert. Schwindende Hoffnungen auf eine Lösung des Handelsstreits mit den USA hatten dem Leitindex dann jedoch Wind aus den Segeln genommen und er hatte mit 12.787 Punkten nur knapp im Plus geschlossen. Er kehrte damit fast wieder an seine 200-Tage-Linie bei 12.740 Punkten zurück, um die er seit einer Woche pendelt.

Der MDax Börsen-Chart zeigen der 50 mittelgroßen Werte gewann am Mittwochmorgen 0,30 Prozent auf 26 769,71 Zähler. Das Technologiewerte-Barometer TecDax Börsen-Chart zeigen legte um 0,35 Prozent auf 2841,72 Punkte zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen ging es um 0,27 Prozent nach oben

Neben dem Thema Italien sorgt aktuell auch der Ende der Woche anstehende G7-Gipfel für Zurückhaltung. Die EU rechnet nach eigenen Angaben nicht mit einer Einigung im Handelsstreit. Vor diesem Hintergrund bekommen unter anderem auch die US-Handelsbilanzzahlen für April wieder mehr Bedeutung.

Etwas Auftrieb erhält der Dax von der Wall Street. Dort hatten Rekordkurse bei einigen Technologie-Schwergewichten den Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen auf einen Höchststand gehievt. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen (-0,1 Prozent) und der marktbreite S&P 500 (+0,1 Prozent) bewegten sich zwar kaum, die nachbörslichen Futures deuten jedoch auch hier auf Besserung hin. In Tokio zog der Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen am Mittwoch um 0,4 Prozent auf 22.629 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,1 Prozent auf 3110 Punkte.

Ratingagenturen senken Bewertungen für Bayer

Unter den Einzelwerten fielen Bayer-Aktien Börsen-Chart zeigen mit einem Minus von rund 1 Prozent auf. Die Ratingagentur Fitch schätzte die Kreditwürdigkeit des Pharma- und Chemiekonzerns wegen der Übernahme des US-Saatgutspezialisten Monsanto schlechter ein. Am Montag hatten bereits die Ratingagenturen S&P und Moody's ihre Bewertung für Bayer gesenkt. Bayer zahlt für den US-Konzern 63 Milliarden US-Dollar und erhöht dadurch seine Verschuldung zunächst kräftig.

Der Anlagen- und Maschinenbauer Dürr Börsen-Chart zeigen stärkt seine Umwelttechniksparte mit einer Übernahme in den Vereinigten Staaten. Das im MDax notierte Unternehmen kauft das Umwelttechnikgeschäft des US-Unternehmens Babcock & Wilcox für 110 Millionen Euro. Da mit dem Kauf Sonderaufwendungen in Höhe von elf Millionen Euro verbunden seien, kappte der Konzern sein Profitabilitätsziel für 2018.

Einen Kursverlust von rund 7 Prozent verzeichneten die Sixt-Aktien Börsen-Chart zeigen in Reaktion auf eine Privatplatzierung. Unternehmensgründer Erich Sixt hatte am Dienstag zunächst 2,3 Prozent der Sixt-Stammaktien verkauft und den Anteil wegen der "starken Nachfrage" etwas später auf 3,3 Prozent aufgestockt. Laut Händlern sind die Anteile mit einem großen Abschlag zum Vortagesschlusskurs im Xetra-Handel von 112,40 Euro veräußert worden. Allerdings hatten die Stammaktien des Autovermieters seit Mitte April ihren Wert um ein Drittel gesteigert.

Die Aktien der Deutschen Telekom Börsen-Chart zeigen stiegen um 0,8 Prozent. Das US-Analysehaus Bernstein Research hatte die T-Aktien von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 15,85 auf 16,40 Euro angehoben. Begründet wurde dies mit der deutlich transparenteren Entwicklung des operativen Cashflow in Deutschland, der exzellenten operativen Performance von T-Mobile US sowie der guten Positionierung des Konzerns in Osteuropa.

Die Titel von Hapag-Lloyd fielen hingegen um 1,3 Prozent, nachdem die Privatbank Berenberg von "Buy" auf "Hold" abgestuft hatte. Die Papiere der Container-Reederei hätten in den vergangenen zwölf Monaten um 37 Prozent zugelegt, begründete Analyst Joel Spungin sein neues Votum.

Euro hält Kursgewinne vom Vortag

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat am Mittwoch die Kursgewinne des Vortages halten können. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1718 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1675 Dollar festgesetzt.

Der Euro wird zur Wochenmitte weiterhin von Marktspekulationen zur weiteren Geldpolitik der EZB gestützt. Am Vorabend hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise berichtet, dass der geldpolitische Rat auf der nächsten Zinssitzung in der kommenden Woche über das Ende der Anleihekäufe diskutieren wird. Es sei auch möglich, dass es zu einer öffentlichen Ankündigung kommen wird, hieß es.

Am Vorabend war der Euro nach dem Medienbericht in kurzer Zeit um etwa einen halben Cent gestiegen. Die Aussicht auf eine weniger lockere Geldpolitik der EZB stützt die Gemeinschaftswährung. Laut bisherigen Ankündigungen sollen die milliardenschweren Anleihekäufe der Notenbank noch bis mindestens September fortgesetzt werden.

Ölpreise steigen wieder

Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung nach den Verlusten der vergangenen Handelstage. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im August 75,87 US-Dollar. Das waren 49 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juli-Lieferung stieg um 36 Cent auf 65,88 Dollar.

Bis zum Dienstag waren die Ölpreise noch deutlich nach Hinweisen gefallen, dass die wichtigen Ölstaaten Saudi-Arabien und Russland über eine Erhöhung ihrer Fördermenge nachdenken. Zuletzt wurden die Preise aber auch durch neue Meldungen zur Entwicklung der Ölreserven in den USA gestützt. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) von einem Rückgang der amerikanischen Reserven in der vergangenen Woche um mehr als zwei Millionen Barrel ausgeht.

Ein Rückgang der Ölreserven kann ein Hinweis auf ein geringeres Angebot oder eine stärkere Nachfrage sein und stützt in der Regel die Ölpreise. Am Nachmittag stehen die offiziellen Daten der US-Regierung zur Entwicklung der Lagerbestände an Rohöl auf dem Programm. Hier rechnen Experten ebenfalls mit einem Rückgang der Reserven.

