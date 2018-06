Nervosität an der Börse Dax gibt kräftig nach - Trump verschreckt Anleger

Der Dax gibt am Freitag deutlich nach. An der US-Technologiebörse Nasdaq haben Investoren nach dem jüngsten Rekordlauf Gewinne mitgenommen. Anleger halten sich zurück, da sie eine Schwächung des Welthandels durch US-Präsident Trump erwarten.

Anleger rechnen mit einem enttäuschenden G7-Gipfel und nehmen Geld vom Tisch: Der Dax Börsen-Chart zeigen ist am Freitag im frühen Handel mit Verlusten von 1,3 Prozent gestartet und deutlich unter die Marke von 12.700 Punkten gefallen. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex noch bei 12.811 Punkten geschlossen.

Damit hat der deutsche Leitindex seine Verluste ausgeweitet und ist unter die charttechnisch wichtige 200-Tage-Linie gefallen. Diese gilt als viel beachteter Indikator für den längerfristigen Trend.

Im Mittelpunkt des Interesses steht der Gipfel der Staats- und Regierungschefs der sieben führenden Industrienationen (G7). Dort droht am Wochenende wegen der harten US-Haltung beim Thema Schutzzölle Streit auf offener Bühne. Außerdem werfen die geldpolitischen Beratungen der Europäischen Zentralbank (EZB) in der kommenden Woche ihre Schatten voraus. Börsianer spekulieren darauf, dass die Währungshüter am Donnerstag das Ende ihrer Anleihekäufe ankündigen werden.

Die Wall Street lieferte ein gemischtes Bild: Während Technologietitel nach tagelanger Rally am Donnerstag absackten, legten die Standardwerte weiter zu.

Erneute Gerüchte um Deutsche Bank und Commerzbank

Aktien der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen gehörten mit einem Verlust von rund 2 Prozent auf 9,48 Euro zu den größten Verlierern im Dax Börsen-Chart zeigen . Aufsichtsratschef Paul Achleitner hat einen Medienbericht, wonach er aktiv mit Investoren über die Möglichkeit einer Fusion mit der Commerzbank spricht, zurückweisen lassen.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, habe Achleitner in den vergangenen Monaten eine Kombination von Deutscher Bank und Commerzbank mit Investoren und hochrangigen Vertretern der Regierung diskutiert.

Die Deutsche Bank spielte die Spekulationen herunter. "Unser Aufsichtsratsvorsitzender wird ständig auf dieses Thema angesprochen", sagte ein Sprecher der Deutschen Bank am Freitag. "Seine Antwort ist immer die gleiche: 'Alle Pro- und Kontraargumente können in Analystenberichten und den Medien nachgelesen werden. Was also denken Sie?'. Er sieht keinen Grund, dieses Thema aktiv anzusprechen." Die Commerzbank wollte sich nicht äußern.

Derzeit gebe es keine formellen Gespräche zwischen den beiden Banken, hieß es in dem Bloomberg-Bericht weiter. Auch stehe ein solcher Schritt nicht unmittelbar bevor.

Anleger warten vor G7 Gipfel ab, Asiens Börsen geben nach

Vor dem G7-Gipfel am Wochenende dürften die Anleger eine klare Positionierung scheuen, hieß es. Derzeit überwögen offensichtlich noch die Hoffnungen auf einen Konsens der sieben großen westlichen Industriestaaten.

Investoren an der japanischen Börse haben sich am Freitag zurückgehalten. Experten zufolge wartet der Markt auf wichtige Entscheidungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank in der kommenden Woche. Die Fed wird vermutlich eine weitere Zinsanhebung bekanntgeben, während die EZB-Mitglieder über eine Einschränkung der ultralockeren Geldpolitik diskutieren. Insgesamt sei der Markt aber optimistisch, sagte Takuya Takahashi von Daiwa Securities.

Der Nikkei Börsen-Chart zeigen verlor 0,4 Prozent auf 22.739 Punkte, während sich der breiter aufgestellte Topix nicht vom Fleck bewegte. Zu den Verlierern zählten vor allem große Unternehmen wie der Mobilfunker SoftBank , der fast zwei Prozent nachgab.

Euro fällt unter 1,18 US-Dollar

Der Euro ist am Freitag Morgen wieder unter die Marke von 1,18 US-Dollar gefallen und hat damit seinen jüngsten Aufwärtstrend unterbrochen. Seit Mitte der Woche hatte die Aussicht auf eine straffere Geldpolitik der EZB für Auftrieb beim Euro Börsen-Chart zeigen gesorgt. Der Chefvolkswirt der Notenbank, Peter Praet, hatte eine Diskussion über die Fortsetzung des Kaufprogramms für Anleihen angekündigt. Laut bisherigen Ankündigungen sollen die Käufe der Notenbank noch bis mindestens September fortgesetzt werden. Derzeit kauft die EZB pro Monat Anleihen in einem Volumen von 30 Milliarden Euro.

Am Donnerstag stieg die Gemeinschaftswährung zeitweise bis auf 1,1815 US-Dollar. Das ist der höchste Stand seit dem 21. Mai.

