Börse Kursrutsch der Tech-Werte belastet Asiens Börsen

Der Kursrutsch an der Nasdaq hat nicht nur den Dax ausgebremst, sondern sorgt auch für Verluste an Asiens Börsen. Der Dax kämpft weiter um die Marke von 13.000 Punkten.

Rückschlag für den Dax Börsen-Chart zeigen: Der kräftige Kursrutsch der Technologiewerte an der Nasdaq hat am Mittwoch den deutschen Leitindex ausgebremst. Auch am Donnerstag dürfte der Dax leicht im Minus eröffnen und weiterhin um die Marke von 13.000 Zählern schwanken. Die Nervosität unter Investoren ist gestiegen.

Die Tokioter Börse hat am Donnerstag belastet von Verlusten bei Technologieaktien nachgegeben. Der Nikkei Börsen-Chart zeigen der 225 führenden Werte sank bis zum späten Vormittag 0,2 Prozent auf 22.557 Punkte. Der breiter gefasste Topix verringerte sich um 0,1 Prozent auf 1783 Zähler.

Wie bereits an der New Yorker Börse trennten sich viele Marktteilnehmer von Technologieaktien. Manche Investoren schichteten Geld aus den Überfliegern der vergangenen Monate in Finanzwerte um.

Zu den Verlierern im High-Tech-Sektor zählten die Anteilsscheine von Tokyo Electron mit einem Abschlag von 2,3 Prozent und Panasonic mit einem Minus von 1,8 Prozent.

Auftrieb erhielten die Finanztitel von Spekulationen auf Zinserhöhungen und eine Deregulierung der Branche. Bei den Banken standen Aktien von Mitsubishi Financial mit einem Aufschlag von 2,4 Prozent auf der Gewinnerseite.

Der Euro Börsen-Chart zeigen legte im fernöstlichen Handel zum Dollar leicht zu. Die europäische Einheitswährung kostete zuletzt 1,1854 Dollar. Zum Yen stieg die US-Währung minimal auf 112,00 Yen. Der Schweizer Franken notierte bei rund 0,9836 Franken je Dollar und bei etwa 1,1671 Franken je Euro.

