Börse Dax startet mit Gewinnen in die letzte Handelswoche

REUTERS

Der Dax verbucht am ersten Tag nach den Feiertagen leichte Gewinne. Händler sprechen von einem ruhigen Start in die letzte Handelswoche dieses Jahres. Im Blickpunkt stehen erneut Aktien der Deutschen Bank.

Der deutsche Aktienmarkt ist nach Weihnachten mit leichten Gewinnen in den Handel gestartet. In einem ruhigen Börsenumfeld legte der Dax Börsen-Chart zeigen am Dienstag in den ersten Minuten um 0,15 Prozent auf 11.467 Punkte zu. Er befindet sich damit weiterhin auf dem höchsten Niveau seit August 2015.

"Der Dax ruht sich auf seinem Plus von 1000 Punkten seit Anfang Dezember aus. Die Anleger blicken bereits ins kommende Jahr", sagte Jochen Stanzl von CMC Markets. Viele Investoren hätten ihre Bücher bereits geschlossen. Auch von den internationalen Börsen kamen feiertagsbedingt nur wenig Impulse. In London wird auch an diesem Dienstag noch nicht wieder gehandelt.

Im Fokus stehen weiter die Finanzwerte: Aktien der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen legten zunächst um 0,7 Prozent zu. Am Freitag hatte die Erleichterung über eine Einigung im Streit mit den US-Justizbehörden über Tricksereien auf dem amerikanischen Hypothekenmarkt die Aktien zeitweise um fünf Prozent angeschoben.

Der MDax Börsen-Chart zeigen bewegte sich über 22.100 Punkten weiterhin auf Rekordniveau. Er legte 0,18 Prozent auf 22.127 Punkte zu. Der Technologiewerte-Index TecDax Börsen-Chart zeigen gewann 0,33 Prozent auf 1794 Punkte. Auch für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigenging es im frühen Handel moderat nach oben.

Realtime Kurse: Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

Nachrichtenticker