Börse Aktien der Deutschen Bank steigen weiter

Zur Großbildansicht REUTERS Deutsche Bank: Bankchef Cryan sah noch Ende vergangenen Woche am Markt "Kräfte am Werk, das Vertrauen in das Geldhaus zu schwächen". Nun steigt die Aktie wieder

Nach dem fulminanten Rebound am Freitag legen die Aktien der Deutschen Bank am Montag zunächst weiter zu. Auch der Dax kann an seine Erholung anknüpfen.

Derhat am Dienstag an seine Erholung vor dem langen Wochenende angeknüpft. Der deutsche Leitindex gewann im frühen Handel 0,29 Prozent auf 10.541 Punkte.

Am Freitag hatten Sorgen um die Deutsche Bank Börsen-Chart zeigen und in Folge dessen die Furcht vor einer Bankenkrise das Börsenbarometer zunächst bis auf 10.189 Punkte gedrückt, bevor es in einer fulminanten Aufholjagd am Ende bis auf 10.511 Punkte nach oben gegangen war.

Der MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen Unternehmen stieg um 0,35 Prozent auf 21 658,96 Punkte und der Technologiewerte-Index TecDax Börsen-Chart zeigen rückte um 0,68 Prozent auf 1814,51 Zähler vor. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen ging es um 0,37 Prozent nach oben.

Im Blickpunkt der Investoren standen erneut die Aktien der Deutsche Bank. Die Titel stiegen um 2,2 Prozent auf 11,79 Euro. Einem Medienbericht zufolge kommt das größte deutsche Geldhaus bei seinen Verhandlungen über eine Strafe im Hypothekenstreit mit den US-Behörden zwar voran. Jedoch sei noch kein Vorschlag ausgereift genug, um hochrangigen Entscheidungsträgern vorgelegt werden zu können.

Aktien der größten deutschen Bank waren am Freitag auf ein Rekordtief von knapp unter 10 Euro gefallen und legten dann von diesem Tief aus am selben Tag in der Spitze um 17 Prozent zu. Auslöser der Talfahrt war ein Bloomberg-Bericht gewesen, demzufolge das Geldhaus Kunden aus der Hedgefonds-Branche verliere.

Im TecDax Börsen-Chart zeigen schossen Morphosys um 16,9 Prozent auf den höchsten Stand seit knapp vier Monaten. Der Konzern ist der Marktreife seines ersten Antikörper-Medikamentes einen großen Schritt näher gekommen. Der belgische Partner Janssen erreichte in einer Studie zur Untersuchung des Anti-Schuppenflechte-Mittels Guselkumab die wichtigsten Ziele.

