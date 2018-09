Längste Verlustserie seit sieben Monaten Kursrutsch drückt Dax auf Fünfmonatstief

Abwärts: Der Dax notiert unter 12.000 Punkten

Die Angst ist zurück an der Börse. Die wirtschaftlichen und politischen Risiken treiben immer mehr Anleger aus Aktien. Der Dax notiert unter 12.000 Zählern und damit auf dem tiefsten Niveau seit April. Auch in den USA werden Anleger jetzt vorsichtig.

Anleger bleiben nervös: Vor den an der Börse mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten ist der Dax Börsen-Chart zeigen am Freitag kaum verändert in den Handel gestartet. Am Donnerstag hatte er 0,7 Prozent im Minus bei 11.955 Punkten geschlossen. Das war der sechste Tagesverlust in Folge und die längste Minus-Serie seit sieben Monaten.

Seit Mitte Mai hat der deutsche Leitindex mehr als 1200 Punkte (10 Prozent) an Wert verloren. Im frühen Handel am Freitag notierte der Index zuletzt bei 11.980 Punkten und schob sich wieder etwas näher an die Marke von 12.000 Zählern heran.

Von den US-Jobdaten erhoffen sich Anleger Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinserhöhungen in den USA. Von Interesse sei vor allem, ob die wegen der Handelskonflikte der USA mit anderen Wirtschaftsnationen aufkeimende Unsicherheit die Unternehmen bei der Einstellung neuer Mitarbeiter bremse, sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Zudem werde genau auf die Entwicklung der Stundenlöhne geschaut, auch mit Blick auf die Inflationsentwicklung. Analysten rechnen für August mit einem Stellenaufbau außerhalb der Landwirtschaft von 191.000, nach einem Plus von 157.000 im Vormonat.

Gewinnmitnahmen an der Nasdaq, Dow Jones kaum verändert

Daneben verfolgen Börsianer aufmerksam die Verhandlungen zwischen den USA und Kanada über eine Nachfolgeregelung für das Nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta. Der kanadischen Außenministerin Chrystia Freeland zufolge verliefen die Gespräche konstruktiv.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Europa ein wenig Boden gut gemacht. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,1 Prozent höher bei 25.995 Zählern, während der Nasdaq 0,9 Prozent 7922 Punkte verlor. Der S&P500 fiel um 0,4 Prozent auf 2878 Zähler.

Obwohl sich die Lage einiger Schwellenländer etwas entspannt habe - der Südafrikanische Rand, der Mexikanische Peso und die Türkische Lira tendierten zuletzt im Plus - laste der Zollstreit der USA mit China weiterhin auf den Märkten, sagte ein Börsianer.

Kurz vor der möglichen Ankündigung neuer US-Strafzölle warnte China vor einer Zuspitzung des Handelskonflikts und drohte mit Gegenmaßnahmen, sollte US-Präsident Donald Trump seine Ankündigung neuer Strafzölle auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar verwirklichen.

Asiens Börsen im Minus, Euro über 1,16 US-Dollar

In Tokio gab der Nikkei Börsen-Chart zeigen -Index am Freitag um 0,8 Prozent auf 22.306 Zähler nach.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans büßte rund ein halbes Prozent ein. Die Börsen in China notierten kaum verändert. US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, zusätzliche Zölle von 25 Prozent auf chinesische Importe im Wert von 200 Milliarden Dollar zu verhängen. China drohte bereits mit weiterer Vergeltung. "Es ist unwahrscheinlich, dass die Zölle nicht eingeführt werden, weil die US-Regierung der Meinung ist, dass sie den Handelskrieg gewinnt", schrieben Analysten der US-Investmentbank JPMorgan.

Nervosität bei Anlegern schürte außerdem ein Bericht des US-Fernsehsenders CNBC, wonach Trump erwägen soll, auch den US-Handel mit Japan auf den Prüfstand zu stellen. Der Sender berief sich auf einen Journalisten des "Wall Street Journal".

Unter Druck standen Technologietitel, nachdem es an der Wall Street bei den Werten einen Ausverkauf gegeben hatte. So sackten in Japan die Aktien des Halbleiterherstellers Advantest um 7,2 Prozent ab, Tokyo Electron verlor 5,9 Prozent. Auf Export fokussierte Firmen wie die Autobauer Toyota und Mazda rutschten um ein Prozent ab.

Der Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen hat sich am Freitag im frühen Handel stabil über der Marke von 1,16 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1630 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Starke Kursausschläge gab es am Devisenmarkt zunächst nicht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1634 Dollar festgesetzt.

mit dpa und Reuters