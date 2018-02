Börse Dax stürzt, Euro steigt, Anleger fliehen

Zur Großbildansicht DPA Die Farbe täuscht: Bei Grün geht's abwärts an den asiatischen Börsen. Mit minus 2,5 Prozent verbuchte der Nikkei seinen größten Tagesverlust seit der Wahl von Donald Trump

Der Dax schwankt weiter stark: Der deutsche Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen hat am Montag einen Erholungsversuch abgebrochen und notierte zuletzt wieder deutlich unter der Marke von 12.700 Punkten. Damit bleibt der Dax in absturzgefährdetem Terrain: Seit Donnerstag hat der deutsche Leitindex bereits rund 600 Punkte verloren. Am Freitag hatte der Dax 1,7 Prozent tiefer bei 12.785 Punkten geschlossen, der Wochenverlust betrug rund 4 Prozent. Zu den größten Verlierern im Dax zählten am Montag die Aktien von Henkel Börsen-Chart zeigen, Bayer Börsen-Chart zeigen und der Allianz Börsen-Chart zeigen, die jeweils rund 2 Prozent nachgaben.

Nun kommt es für den Dax darauf an, die wichtige 200-Tage-Linie, der Durchschnitt der vergangenen 200 Handelstage, wieder zurück zu erobern. Sie liegt bei rund 12.750 Punkten. Gleich zu Handelsbeginn am Montag ist der Dax jedoch glatt unter diese Linie getaucht. Ob er diese Linie zurückerobert, hängt davon ab, ob sich die Wall Street schnell wieder fängt, sagt Jochen Stanzl von CMC Markets.

Stanzl hält die Angst vor einer raschen Zinswende für übertrieben: Zwar steigen die Zinsen, allerdings von einer Zinswende, die tatsächlich Anleihen attraktiver als Aktien machen wird, seien die Märkte noch weit entfernt. Mit steigenden Löhnen in den USA nehme zwar auch die Angst vor einer steigenden Inflation zu. Aber ob die Notenbank daraufhin wirklich mit einer strafferen Geldpolitik reagieren wird, steht auf einem anderen Blatt. "Am Ende dürfte es darauf hinauslaufen, dass die Zinsen nicht so schnell steigen wie Löhne und Preise, denn nur über diese Kaufkraftentwertung können die aufgetürmten Schuldenberge der Staaten abgebaut werden", meint Stanzl.

Deutsche Bank setzt Kurssturz fort, Ackermann träumt weiter

Bei der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen ging die Talfahrt unterdessen weiter. Die Titel verloren rund ein Prozent, nachdem sie am Freitag in Folge enttäuschender Geschäftszahlen bereits um 6,2 Prozent nach unten gerauscht waren. Zahlreiche Analysten senkten ihre Kursziele für die Aktien der Deutschen Bank. Josef Ackermann, der das Desaster um Deutschlands größtes Geldhaus eingeleitet hat, ist sich jedoch keiner Schuld bewusst: Er habe 2012 eine "gut aufgestellte" Deutsche Bank Börsen-Chart zeigen übergeben, tönte Ackermann in einem Interview anlässlich seines 70. Geburtstags. Diese Meinung hat der Schweizer wahrscheinlich exklusiv.

Asien-Börsen geben deutlich nach

Doch bis auf weiteres regiert die Angst an der Börse. In Asien haben die Börsen am Montag auf den Freitag-Kursrutsch an der Wall Street reagiert. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigenhatte am Freitag 666 Punkte verloren - in Punkten ist das der vierthöchste Verlust in der Geschichte des Dow Jones. Auch in Japan und China warfen Anleger aus Furcht vor steigenden Zinsen am Montag Aktien aus ihren Depots.

Für den MDax Börsen-Chart zeigen, in dem sich die mittelgroßen deutschen Unternehmen versammeln, ging es am Montagmorgen um 1,65 Prozent auf 25 610,83 Punkte bergab. Der Technologiewerte-Index TecDax Börsen-Chart zeigenverlor sogar 2,3 Prozent auf 2540 Zähler. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigenstand ein Kursrückgang von 1,11 Prozent auf 3484,04 Punkte zu Buche

Nikkei mit größtem Tagesverlust seit Wahl von Donald Trump

Der japanische Leitindex Nikkei Börsen-Chart zeigen rutschte am Montag um 2,5 Prozent auf 22.682 Punkte ab und verzeichnete seinen größten Tagesverlust seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten im November 2016. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 2,2 Prozent auf 1823 Zähler. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gab zeitweise 1,9 Prozent nach, das war der stärkste Tagesverlust seit Ende 2016.

Auch in Hongkong ging es deutlich nach unten. Hier büßte der Hang Seng Börsen-Chart zeigenzuletzt rund 1,1 Prozent auf 32 232 Punkte ein. Der Index entfernte sich damit weiter von seinem Rekordhoch von 33 484 Zählern. Trotz der jüngsten Abschläge gewann der Index im Jahresverlauf bisher noch knapp acht Prozent.

Händler begründeten die Verluste vor allem mit dem heftigen Minus in New York am Freitag. Dort hatte die Angst vor weiter steigenden Zinsen die Anleger in Scharen aus dem Aktienmarkt getrieben. Am Ende stand beim Dow Jones Börsen-Chart zeigen ein Minus von 2,54 Prozent auf 25 520,96 Punkte auf der Kurstafel - das war der höchste Tagesverlust seit Mitte 2016.

Angst vor steigenden Zinsen als Anlass für Gewinnmitnahmen

Bei Aktienanlegern nimmt die Sorge vor steigenden Zinsen zu. Zudem belastet der vergleichsweise hohe Euro die Stimmung an den Börsen. "Höhere Zinsen und ein starker Euro sind ein gefährlicher Cocktail", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Das sind zwei Faktoren, die das Wirtschaftswachstum erheblich bremsen können."

Bitcoin stürzt weiter ab

Auch bei den Kryptowährungen setzte sich der Abverkauf fort. Die Krypto-Leitwährung Bitcoin gab am Montag Vormittag um weitere 5 Prozent nach und fiel deutlich unter die Marke von 8000 US-Dollar. Seit dem Jahreswechsel hat Bitcoin mehr als 50 Prozent an Wert verloren, und auch andere Digitalwährungen wir Ripple oder Ether stehen seit Tagen unter einem erheblichen Verkaufsdruck.

Zwar gab es in den vergangenen Monaten auch immer wieder Nachrichten, die dem Bitcoin Auftrieb verliehen, wie etwa die Entscheidung einiger Terminbörsen in den USA vom Spätherbst 2017, Future-Kontrakte auf die Digitalwährung ins Programm zu nehmen und sie damit ein Stück weiter in Richtung des etablierten Finanzmarktes zu rücken. Doch insgesamt zeigt der Bitcoin-Kurs inzwischen auch unter charttechnischen Gesichtspunkten einen klaren Abwärtstrend.

Euro steigt wieder Richtung 1,25 US-Dollar

Damit hat sich der Euro Börsen-Chart zeigen nach Kursverlusten vom Freitag vorerst wieder stabilisiert. Ein vergleichsweise starker US-Arbeitsmarktbericht mit einem überraschend deutlichen Anstieg der Stundenlöhne hatte dem Dollar Auftrieb gegeben und den Euro im Gegenzug belastet.

Der Kurs des Euro ist am Montag wenig verändert in die neue Woche gestartet. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2453 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,2492 Dollar festgesetzt.

mit Nachrichtenagenturen