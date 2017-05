Rekordjagd an der Börse - Dax nimmt Kurs auf 13.000 Punkte Macron schickt Dax auf neue Höhen

Der Dax dürfte nach dem Wahlsieg Emmanuel Macrons seine Rekordjagd fortsetzen. Seit Jahresbeginn hat er bereits 11 Prozent zugelegt. Die Marke von 13.000 Zählern ist nicht mehr fern. Der MDax notiert über 25.000 Punkten.

Am deutschen Aktienmarkt herrscht nach dem deutlichen Sieg von Emmanuel Macron bei der französischen Präsidentschaftswahl Kauflaune: Der Dax Börsen-Chart zeigen, der seit Jahresbeginn bereits um mehr als 10 Prozent gestiegen ist, dürfte seine Rekordjagd fortsetzen und die Marke von 13.000 Zählern in den Blick nehmen.

Der Broker IG taxierte den Dax Börsen-Chart zeigen zuletzt auf 12 823 Punkte und damit 0,83 Prozent höher als zum Xetra-Schluss am Freitag. Sollte der Dax mit diesem Niveau in den Handel starten, würde er ein weiteres Rekordhoch erklimmen.

Nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich vor zwei Wochen hatte der deutsche Leitindex den Höchstwert immer weiter nach oben geschraubt - zuletzt am Freitag bis auf 12.718,66 Punkte.

In den vergangenen neun Handelstagen gewann der Dax dabei fast 700 Punkte oder knapp sechs Prozent - seit Ende 2016 summieren sich die Gewinne auf knapp elf Prozent.

Auch der Nebenwerte MDax Börsen-Chart zeigen hat seinen Rekordlauf zuletzt fortgesetzt - der Nebenwerte-Index knackte am Freitag erstmals die Marke von 25.000 Punkten.

Weit mehr Jobs in USA als erwartet

Unterstützung kommt auch aus den USA: Auf dem US-Arbeitsmarkt sind im April weit mehr Jobs entstanden als erwartet. Private Unternehmen und der Staat schufen insgesamt 211.000 Stellen, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Fachleute hatten mit lediglich 185.000 gerechnet. Die separat ermittelte Erwerbslosenquote sank im April um einen Tick auf 4,4 Prozent - der niedrigste Wert seit fast zehn Jahren.

Wall Street leicht im Plus

Die US-Notenbank Fed, die Vollbeschäftigung anstrebt, ist praktisch am Ziel und hat damit begonnen, die Zinszügel anzuziehen. Sie erhöhte den Schlüsselsatz zur Versorgung der Banken mit Geld im März auf die aktuelle Spanne von 0,75 bis 1,0 Prozent. Sie hielt auf der jüngsten Sitzung am Mittwoch still, dürfte jedoch nach Ansicht vieler Experten im Juni nachlegen.

An der Wall Street reagierten die wichtigsten Indizes kaum verändert auf die neuen Zahlen vom US-Arbeitsmarkt. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen schwankte um den Vortagesschluss von 20.960 Punkten, und der Technologie-Index Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen legte um 0,1 Prozent zu. Im späten Handel drehten jedoch beide Indizes ins Plus.

Euro klettert über die Marke von 1,10 US-Dollar

Die Börsen in Asien und Australien haben erleichtert auf den Sieg von Macron bei der Präsidentenwahl in Frankreich reagiert. Die asiatische Leitbörse in Tokio startete am Montag mit deutlichen Gewinnen in die Handelswoche. In Tokio notierte der Nikkei Börsen-Chart zeigen nach dem Vormittagshandel einen Aufschlag von 349,49 Punkten oder 1,8 Prozent bei 19 795,19 Punkten. Auch die Aktienmärkte in Sydney, Seoul und Hongkong begannen den Handel deutlich im Plus.

Händlern zufolge zeigten sich die Anleger beruhigt darüber, dass der europafreundliche frühere

Der Eurokurs stieg kurzzeitig über die Marke von 1,10 US-Dollar. Im Handel am Montagmorgen in Asien bröckelte der Kurs wieder ab und kostete mit 1,0976 US-Dollar in etwa wieder so viel wie am Freitag. Nach der ersten Wahlrunde vor zwei Wochen war der Sieg von Macron nicht überraschend gekommen, so dass es nicht für weitere Kursgewinne reichte. In den zehn Handelstagen nach der ersten Wahlrunde hatte sich der Euro Börsen-Chart zeigen im Vergleich zum Dollar um etwa zweieinhalb Cent oder etwas mehr als zwei Prozent verteuert.

Nur die ohnehin vom weltweiten Börsengeschehen weitgehend abgekoppelten chinesischen Börsen lagen im Minus. Investoren fürchten eine strengere Kontrolle der Ausgaben der Kommunen sowie eine weitere Reglementierung des Bankensektors durch das Finanzministerium in Peking, das die Risiken durch die hohe Verschuldung in den Griff bekommen will. Die Börse in Shanghai eröffnete 0,42 Prozent niedriger, in Shenzhen gab es ein Minus von 0,23 Prozent.

