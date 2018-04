Dax vor dritter Gewinnwoche in Folge VW-Aktie gefragt, Dax baut Gewinne aus

Der Dax notiert wieder über 12.400 Punkten - trotz der politischen Unsicherheiten. Volkswagen ist nach Umbau und Chefwechsel weiterhin gefragt und stützt den deutschen Leitindex.

Der Dax Börsen-Chart zeigen ist am Freitag zum Handelsauftakt mit leichten Gewinnen in den Handel gestartet. Der deutsche Leitindex notierte zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 12 480 Punkten. Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Eurozone, startete ebenfalls mit Gewinnen. Größte Gewinner im Dax waren neben VW die Aktien von Covestro Börsen-Chart zeigen , Deutscher Bank und Vonovia Börsen-Chart zeigen.

Volkswagen nach Umbau gefragt

Die Vorzugsaktien von Volkswagen Vz. Börsen-Chart zeigen haben am Freitag weiter zugelegt und waren die Favoriten im Dax. Sie profitierten mit einem Plus von 1,1 Prozent vom nun bestätigten Wechsel an der Führungsspitze und der Ankündigung eines Umbaus. Insgesamt ist die Aktie seit den Spekulationen um Änderungen im Top-Management am Dienstag bereits um 7,5 Prozent gestiegen.

Wie erwartet löst der bisherige VW-Markenchef Herbert Diess Matthias Müller als Konzernchef ab. Er will nun für Tempo beim Autobauer sorgen und deutliche Akzente bei Elektromobilität, der Digitalisierung von Autos und des Verkehrs sowie bei neuen Mobilitätsdiensten setzen. Zudem will der Konzern seine Sparte mit schweren Nutzfahrzeugen börsenfähig machen. Dies war bisher nur als "Option" in Aussicht gestellt worden. Ein Gang aufs Parkett könnte dem VW-Konzern viel Geld in die Kassen spülen.

Bei Börsianern kommen die Pläne zwar gut an, doch es gibt auch Kritik. Ein Händler äußerte sich enttäuscht darüber, dass es noch keinen definierten Zeitpunkt für den Börsengang gebe und schließt daher im Handelsverlauf Gewinnmitnahmen nicht aus. Bernstein-Analyst Max Warburton schränkte mit Blick auf die in Aussicht gestellten Veränderungen zudem ein: Bis sich diese in den Finanzkennziffern niederschlügen, dürfte es noch einige Jahre dauern.

Kursrally bei Deutz

Im MDax Börsen-Chart zeigen gewannen die Aktien von Fraport 0,7 Prozent. Der Flughafenbetreiber überraschte beim Passagierwachstum im März positiv. Die Papiere der Start-up-Schmiede Rocket Internet hingegen verloren nach der Vorlage von Jahreszahlen 0,3 Prozent.

Im SDax eroberten die Anteile von Deutz Börsen-Chart zeigen nach Eckzahlen für das erste Jahresviertel die Index-Spitze mit einem Plus von etwas mehr als 6 Prozent. Der Motorenbauer überzeugte die Anleger vor allem mit seinem starken Auftragseingang.

Dax vor dritter Gewinnwoche in Folge

Da der deutsche Leitindex am Donnerstag seine Verluste vom Vortag wieder hatte ausbügeln können, zeichnet sich nun für den deutschen Leitindex ein Wochenplus ab. Seit Jahresbeginn würde dies erstmals drei Gewinnwochen in Folge bedeuten. Nachdem der Dax im Januar bei 13 596 Punkten ein Rekordhoch erklommen hatte, ging es bis Ende März im Schaukelrhythmus überwiegend abwärts.

"Der seit Ende März etablierte kurzfristige Aufwärtstrend bleibt auch weiterhin intakt", kommentierten die Experten der DZ Bank. Im Hintergrund allerdings schwelt weiter der Syrien-Konflikt, der nach aggressiven Tönen des US-Präsidenten Donald Trump gegenüber Russland jüngst wieder hochkochte. Zudem bleibt auch der Handelsstreit zwischen den USA und China ein zentrales Thema für die Märkte. Dem "Wall Street Journal" zufolge plant die US-Regierung, den Druck auf den wichtigen Handelspartner nochmals zu erhöhen.

Die heimischen Inflationsdaten fielen wie erwartet aus und dürften daher keine auffälligen Impulse liefern.

Fraport-Aktien rückten auf Tradegate um 0,7 Prozent vor. Der Flughafenbetreiber hat Verkehrszahlen für März bekannt gegeben und beim Passagierwachstum positiv überrascht.