Börse Inflation zieht nur leicht an - Dax erholt sich

Der Dax startet erneut einen Erholungsversuch. Die nur minimal anziehende Inflation in der Eurozone stärkt die Vermutung, dass die EZB an ihrer lockeren Geldpolitik festhalten kann. Der Euro gibt nach.

Konjunkturdaten aus der Euro-Zone sowie Spekulationen um die EZB Politik stützen den Dax Börsen-Chart zeigen: Die Verbraucherpreise im Euro-Raum sind im November nur leicht gestiegen. Sie zogen um 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat an, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in einer ersten Schätzung mitteilte. Im Oktober lag die Inflationsrate mit 1,4 Prozent noch etwas niedriger. Ökonomen hatten für November allerdings mit einem Plus von 1,6 Prozent gerechnet.

Damit nähert sich die Teuerungsrate dem Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) nur um einen Trippelschritt an. Die Währungshüter peilen einen Wert von knapp zwei Prozent an, der als optimal für die Konjunktur gilt. Die Notenbank versucht seit längerem, mit einer Geldflut die aus ihrer Sicht zu niedrige Inflation nach oben zu treiben.

Dax und EuroStoxx legen zu - EZB kann bei lockerer Geldpolitik bleiben

An den Finanzmärkten reagierten Anleger mit Käufen, Dax Börsen-Chart zeigen und Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen legten zu. Der Dax Börsen-Chart zeigen kletterte zuletzt um 0,6 Prozent und überwand wieder die Marke von 13.100 Zählern.

Der nur leichte Anstieg der Inflation wird als Zeichen gewertet, dass die EZB an ihre lockere Geldpolitik fortsetzen kann und sich mit einer Straffung der geldpolitischen Zügel bis ins nächste Jahr Zeit lassen kann. Entsprechend gab auch der Euro Börsen-Chart zeigen wieder gegenüber dem Dollar nach.

Für Energie mussten die Menschen in der Euro-Zone allerdings erneut tiefer in die Tasche greifen: Sie verteuerte sich mit 4,7 Prozent deutlich stärker als im Oktober mit damals 3,0 Prozent. Lebensmittel, Alkohol und Tabak kosteten diesmal 2,2 Prozent mehr. Dienstleistungen verteuerten sich um 1,2 Prozent.

Opec-Treffen im Blick

Im Tagesverlauf blicken die Anleger auf ein Treffen von Opec- und Nicht-Opec-Staaten. Gemeinhin wird eine Verlängerung des gemeinsamen Öl-Förderlimits erwartet. Der Ölpreis als ein wichtiger Indikator für die weltweite Konjunktur hatte in den vergangenen Monaten kräftig zugelegt.

Osram verspricht Dividende

Die ehemalige Siemens-Tochter Osram hat am Morgen für 2017 eine Dividende von 1,11 Euro je Aktie angekündigt. Zum 111-jährigen Markenjubiläum habe man für das Geschäftsjahr eine "Jubiläumsdividende" von 111 Cent je Aktie vorgeschlagen. Die Anleger reagierten verhalten positiv, der Kurs gewann 1 Prozent.

VW gibt Ausblick auf das Jahr

Bewegung könnte im Verlauf des Tages in die Kurse von Volkswagen Börsen-Chart zeigen und der Allianz kommen. Der Autobauer gibt am Nachmittag einen Ausblick auf das kommende Jahr und der Versicherer lädt zum Investorentag. Die Aktie von Volkswagen Börsen-Chart zeigen hat in den vergangenen Tagen gegen den Trend deutlich zugelegt.

US-Techwerte unter Druck

An der Wall Street waren am Vortag vor allem Technologiewerte unter Druck geraten. Im Tagesverlauf blicken die Anleger unter anderem auf ein Treffen von Opec- und Nicht-Opec-Staaten. Gemeinhin wird eine Verlängerung des gemeinsamen Öl-Förderlimits erwartet.

Auftrieb erhielten die Finanztitel von Spekulationen auf Zinserhöhungen und eine Deregulierung der Branche. Bei den Banken standen Aktien von Mitsubishi Financial mit einem Aufschlag von 2,4 Prozent auf der Gewinnerseite.

Der Euro Börsen-Chart zeigen legte im fernöstlichen Handel zum Dollar leicht zu. Die europäische Einheitswährung kostete zuletzt 1,1854 Dollar. Zum Yen stieg die US-Währung minimal auf 112,00 Yen. Der Schweizer Franken notierte bei rund 0,9836 Franken je Dollar und bei etwa 1,1671 Franken je Euro.

